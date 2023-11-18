https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/smyr-rasskazala-o-vazhnosti-zaschity-abkhazskoy-kultury-na-forume-v-peterburge-1049125144.html
Смыр рассказала о важности защиты абхазской культуры на форуме в Петербурге
Смыр рассказала о важности защиты абхазской культуры на форуме в Петербурге
Динара Смыр исполняет обязанности министра культуры Абхазии с 30 октября 2023 года, до нее ведомство возглавлял Даур Кове. 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T17:11+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр рассказала о защите культурного суверенитета республики на полях IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В своем докладе Смыр подчеркнула, что для такой маленькой страны, как Абхазия, культурный суверенитет означает, по сути, само существование народа, нации и государства. Одна из наиболее серьезных задач, которые предстоит решить абхазскому государству - это обеспечить собственную информационную и культурную безопасность. Динара Смыр подчеркнула, что помощь в этом Абхазии оказывает Россия."Много студентов из Абхазии обучаются в лучших вузах России, наши творческие коллективы регулярно выезжают на гастроли, с огромным успехом проходят культурные обменные мероприятия. Нас хорошо слышно и видно. Постепенно образовывается культурная прослойка, которой раньше физически не давали выжить", - отметила она. Смыр добавила, что в основе этого процесса лежат русский язык и русская культура, с помощью которых Абхазия познает и мир и показывает миру себя.
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абхазия, культура, россия, новости
абхазия, культура, россия, новости
Смыр рассказала о важности защиты абхазской культуры на форуме в Петербурге
Динара Смыр исполняет обязанности министра культуры Абхазии с 30 октября 2023 года, до нее ведомство возглавлял Даур Кове.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр рассказала о защите культурного суверенитета республики на полях IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В своем докладе Смыр подчеркнула, что для такой маленькой страны, как Абхазия, культурный суверенитет означает, по сути, само существование народа, нации и государства.
"Все наиболее драматичные события в истории нашей страны начинались с грубых попыток недоброжелателей расставить чуждые народу приоритеты, прежде всего в культурной области, прекрасно понимая специфику Абхазии, которая выражалась в острой зависимости государственной идентичности от культурного суверенитета", - подчеркнула она.
Одна из наиболее серьезных задач, которые предстоит решить абхазскому государству - это обеспечить собственную информационную и культурную безопасность. Динара Смыр подчеркнула, что помощь в этом Абхазии оказывает Россия.
"Много студентов из Абхазии обучаются в лучших вузах России, наши творческие коллективы регулярно выезжают на гастроли, с огромным успехом проходят культурные обменные мероприятия. Нас хорошо слышно и видно. Постепенно образовывается культурная прослойка, которой раньше физически не давали выжить", - отметила она.
Смыр добавила, что в основе этого процесса лежат русский язык и русская культура, с помощью которых Абхазия познает и мир и показывает миру себя.