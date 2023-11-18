https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/smyr-rasskazala-o-vazhnosti-zaschity-abkhazskoy-kultury-na-forume-v-peterburge-1049125144.html

Смыр рассказала о важности защиты абхазской культуры на форуме в Петербурге

Смыр рассказала о важности защиты абхазской культуры на форуме в Петербурге

Динара Смыр исполняет обязанности министра культуры Абхазии с 30 октября 2023 года, до нее ведомство возглавлял Даур Кове. 18.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр рассказала о защите культурного суверенитета республики на полях IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В своем докладе Смыр подчеркнула, что для такой маленькой страны, как Абхазия, культурный суверенитет означает, по сути, само существование народа, нации и государства. Одна из наиболее серьезных задач, которые предстоит решить абхазскому государству - это обеспечить собственную информационную и культурную безопасность. Динара Смыр подчеркнула, что помощь в этом Абхазии оказывает Россия."Много студентов из Абхазии обучаются в лучших вузах России, наши творческие коллективы регулярно выезжают на гастроли, с огромным успехом проходят культурные обменные мероприятия. Нас хорошо слышно и видно. Постепенно образовывается культурная прослойка, которой раньше физически не давали выжить", - отметила она. Смыр добавила, что в основе этого процесса лежат русский язык и русская культура, с помощью которых Абхазия познает и мир и показывает миру себя.

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