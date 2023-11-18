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https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/stabilizatsiya-bez-vosstanovleniya-o-chem-dogovorilis-bayden-i-si-v-ssha-1049118045.html
Стабилизация без восстановления: о чем договорились Байден и Си в США
Стабилизация без восстановления: о чем договорились Байден и Си в США
Форум АТЭС проходил в Сан-Франциско с 12 по 17 ноября, его главным событием стала встреча китайского и американского лидеров. 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T10:22+0300
2023-11-18T10:43+0300
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В Сан-Франциско завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Гвоздем программы, как и ожидалось, стала встреча президента США с председателем КНР — первая за год. О ее результатах для РИА Новости написал Ренат Абдуллин.Примирительная встречаМероприятие в Сан-Франциско в условиях напряженной международной обстановки можно считать попыткой США хотя бы немного разрядить ситуацию. Туда, например, пригласили российскую делегацию — ее возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Чтобы сгладить углы, никакой совместной декларации по Украине даже не планировали.Пекин разорвал военные контакты с Вашингтоном в 2022-м, после того как Нэнси Пелоси (тогда спикер нижней палаты конгресса, официально третье лицо в США) посетила Тайвань. Теперь связи восстановили. Причем не только на уровне командования вооруженными силами. Главы государств готовы просто "поднять трубку", чтобы обсудить любые срочные вопросы.Смягчили и противоречия из-за Тайваня. Байден подтвердил приверженность Вашингтона концепции "одного Китая". По его мнению, воссоединение возможно, но исключительно мирное. "Я не собираюсь менять эту точку зрения", — отметил он.Си, в свою очередь, заверил, что о военном сценарии речь не идет. Обсудили выборы на острове. Вашингтон "не ожидает вмешательства" Китая, сказал Байден на пресс-конференции.По информации Министерства иностранных дел КНР, Си заявил: "Американская сторона должна прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение". Его визави в ответ повторил, что США оказывают военную помощь лишь в качестве сдерживающего фактора."Спасти американцев"Из КНР в США поступают лекарственные препараты с прекурсорами фентанила, а от этого наркотического вещества гибнет немало американцев.Как сообщает The Guardian, Байден и Си договорились об ограничении экспорта. "Это спасет жизни", — сказал американский президент, добавив, что он ценит позицию председателя КНР по этому вопросу.Условились, что китайские власти займутся компаниями, производящими прекурсоры фентанила. У Байдена спросили, доверяет ли он в этом плане Си. "Я знаю этого человека. Он надежный", — последовал ответ.Си озвучил свои пожелания по отмене санкций против КНР. "Подавление технологического прогресса Китая — это не что иное, как попытка сдержать высококачественное развитие и лишить народ права на развитие", — говорится в докладе МИД. Как отреагировал Байден, неизвестно. Тем не менее, отмечают западные наблюдатели, то, что Си вообще поднял этот вопрос, может успокоить китайских бизнесменов, встревоженных сокращением зарубежных инвестиций.Противоречия не снятыНаконец, в программу-максимум Вашингтона входило воздействие на Москву и Тегеран через Пекин. Байден призвал Си использовать китайское влияние на этих направлениях. Анонимные источники, присутствовавшие на встрече, сообщают, что высказывался в основном американский лидер. Как воспринял его аргументы председатель КНР, неясно.Но после переговоров Байден вновь назвал Си диктатором. Правда, постарался не придавать этому оскорбительного оттенка. "Он диктатор в том смысле, что руководит коммунистической страной с формой правления, совершенно отличной от нашей", — уточнил американский президент. А в ходе встречи Си сказал ему, что негативное восприятие Коммунистической партии Китая в США несправедливо.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что переговоры в Сан-Франциско дали максимально возможный в нынешних условиях результат."В США заметно ослабела антикитайская риторика, — отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. — Сам факт личной встречи свидетельствует о готовности обеих стран смягчать противоречия. Американцы, судя по всему, не педалировали тайваньский вопрос: ясно, что остров вернут невоенным образом. Обсуждения оборота наркотических веществ, сотрудничества в области искусственного интеллекта показывают: у Вашингтона и Пекина есть точки соприкосновения".В то же время открыть китайским товарам американский рынок так и не пообещали. Не сказали ни слова о научно-техническом сотрудничестве. Не сблизились позиции по конфликтам на Ближнем Востоке и Украине.Отношения стабилизировались, но не восстановились. Что же касается надежд Вашингтона на давление через Пекин на Москву и Тегеран, то они абсолютно напрасны. "Это тот камень преткновения, который власти США продают в первую очередь американскому избирателю, демонстрируя свою решимость. Но сами понимают: Китай не станет давить на партнеров, тем более не получая ничего взамен. Связка Иран — Россия для КНР перспективнее, чем улучшение отношений с США", — подчеркивает эксперт.Руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения Андрей Виноградов напоминает: полный разрыв между Вашингтоном и Пекином невозможен, поскольку страны взаимозависимы. "Товарооборот достиг 760 миллиардов долларов, в 2022 году было гораздо меньше. Для Китая это порядка 12 процентов внешней торговли", — указывает он. Но перетягивание каната продолжится, поскольку те ключевые позиции, которые США и КНР обозначили еще в 2011-м на встрече Ху Цзиньтао, предшественника Си, и Барака Обамы, бывшего босса Байдена, не изменились.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/bayden-nashel-zamenu-putinu-1049078529.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/poyavilsya-insayd-o-dogovornyake-kitaya-i-ssha-1049069616.html
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китай, сша, в мире, политика
китай, сша, в мире, политика

Стабилизация без восстановления: о чем договорились Байден и Си в США

10:22 18.11.2023 (обновлено: 10:43 18.11.2023)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Джо Байден (справа) и президент Китая Си Цзиньпин пожимают друг другу руки перед встречей
Президент США Джо Байден (справа) и президент Китая Си Цзиньпин пожимают друг другу руки перед встречей - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2023
© AP Photo Alex Brandon
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Форум АТЭС проходил в Сан-Франциско с 12 по 17 ноября, его главным событием стала встреча китайского и американского лидеров.
В Сан-Франциско завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Гвоздем программы, как и ожидалось, стала встреча президента США с председателем КНР — первая за год. О ее результатах для РИА Новости написал Ренат Абдуллин.

Примирительная встреча

Мероприятие в Сан-Франциско в условиях напряженной международной обстановки можно считать попыткой США хотя бы немного разрядить ситуацию. Туда, например, пригласили российскую делегацию — ее возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Чтобы сгладить углы, никакой совместной декларации по Украине даже не планировали.
Байден и Си Цзиньпин не виделись ровно год — с саммита G20 в Индонезии. Нынешняя беседа продлилась почти четыре часа: повестка была масштабная. Общались через синхронистов. И кое о чем договорились.
Пекин разорвал военные контакты с Вашингтоном в 2022-м, после того как Нэнси Пелоси (тогда спикер нижней палаты конгресса, официально третье лицо в США) посетила Тайвань. Теперь связи восстановили. Причем не только на уровне командования вооруженными силами. Главы государств готовы просто "поднять трубку", чтобы обсудить любые срочные вопросы.
Смягчили и противоречия из-за Тайваня. Байден подтвердил приверженность Вашингтона концепции "одного Китая". По его мнению, воссоединение возможно, но исключительно мирное. "Я не собираюсь менять эту точку зрения", — отметил он.
Си, в свою очередь, заверил, что о военном сценарии речь не идет. Обсудили выборы на острове. Вашингтон "не ожидает вмешательства" Китая, сказал Байден на пресс-конференции.
По информации Министерства иностранных дел КНР, Си заявил: "Американская сторона должна прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение". Его визави в ответ повторил, что США оказывают военную помощь лишь в качестве сдерживающего фактора.
Президент США Джо Байден выступает в Центре мероприятий Фонда выпускников Государственного сельскохозяйственно-технического университета Северной Каролины в Гринсборо - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
Байден нашел замену Путину
16 ноября, 10:25

"Спасти американцев"

Из КНР в США поступают лекарственные препараты с прекурсорами фентанила, а от этого наркотического вещества гибнет немало американцев.
Как сообщает The Guardian, Байден и Си договорились об ограничении экспорта. "Это спасет жизни", — сказал американский президент, добавив, что он ценит позицию председателя КНР по этому вопросу.
Условились, что китайские власти займутся компаниями, производящими прекурсоры фентанила. У Байдена спросили, доверяет ли он в этом плане Си. "Я знаю этого человека. Он надежный", — последовал ответ.
Си озвучил свои пожелания по отмене санкций против КНР. "Подавление технологического прогресса Китая — это не что иное, как попытка сдержать высококачественное развитие и лишить народ права на развитие", — говорится в докладе МИД. Как отреагировал Байден, неизвестно. Тем не менее, отмечают западные наблюдатели, то, что Си вообще поднял этот вопрос, может успокоить китайских бизнесменов, встревоженных сокращением зарубежных инвестиций.

Противоречия не сняты

Наконец, в программу-максимум Вашингтона входило воздействие на Москву и Тегеран через Пекин. Байден призвал Си использовать китайское влияние на этих направлениях. Анонимные источники, присутствовавшие на встрече, сообщают, что высказывался в основном американский лидер. Как воспринял его аргументы председатель КНР, неясно.
сша и китай, флаги - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2023
Появился инсайд о "договорняке" Китая и США
15 ноября, 13:55
Но после переговоров Байден вновь назвал Си диктатором. Правда, постарался не придавать этому оскорбительного оттенка. "Он диктатор в том смысле, что руководит коммунистической страной с формой правления, совершенно отличной от нашей", — уточнил американский президент. А в ходе встречи Си сказал ему, что негативное восприятие Коммунистической партии Китая в США несправедливо.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что переговоры в Сан-Франциско дали максимально возможный в нынешних условиях результат.
"В США заметно ослабела антикитайская риторика, — отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. — Сам факт личной встречи свидетельствует о готовности обеих стран смягчать противоречия. Американцы, судя по всему, не педалировали тайваньский вопрос: ясно, что остров вернут невоенным образом. Обсуждения оборота наркотических веществ, сотрудничества в области искусственного интеллекта показывают: у Вашингтона и Пекина есть точки соприкосновения".
В то же время открыть китайским товарам американский рынок так и не пообещали. Не сказали ни слова о научно-техническом сотрудничестве. Не сблизились позиции по конфликтам на Ближнем Востоке и Украине.
Отношения стабилизировались, но не восстановились. Что же касается надежд Вашингтона на давление через Пекин на Москву и Тегеран, то они абсолютно напрасны. "Это тот камень преткновения, который власти США продают в первую очередь американскому избирателю, демонстрируя свою решимость. Но сами понимают: Китай не станет давить на партнеров, тем более не получая ничего взамен. Связка Иран — Россия для КНР перспективнее, чем улучшение отношений с США", — подчеркивает эксперт.
Руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения Андрей Виноградов напоминает: полный разрыв между Вашингтоном и Пекином невозможен, поскольку страны взаимозависимы. "Товарооборот достиг 760 миллиардов долларов, в 2022 году было гораздо меньше. Для Китая это порядка 12 процентов внешней торговли", — указывает он. Но перетягивание каната продолжится, поскольку те ключевые позиции, которые США и КНР обозначили еще в 2011-м на встрече Ху Цзиньтао, предшественника Си, и Барака Обамы, бывшего босса Байдена, не изменились.
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