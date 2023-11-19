https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-chempionate-abkhazii-po-nastolnomu-tennisu--1049080523.html

Дополнительное время: Карчава о чемпионате Абхазии по настольному теннису

Дополнительное время: Карчава о чемпионате Абхазии по настольному теннису

Тренер юношеской сборной Абхазии по настольному теннису, мастер спорта, игрок команды "Сухум" Ренат Карчава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik... 19.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-19T17:09+0300

2023-11-19T17:09+0300

2023-11-19T17:09+0300

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Дополнительное время: Карчава о чемпионате Абхазии по настольному теннису Дополнительное время: Карчава о чемпионате Абхазии по настольному теннису

Команда "Сухум" стала победительницей клубного чемпионата по настольному теннису "Высшая лига". В рамках чемпионата прошло личное первенство среди юношей и девушек. Победителями стали Леон Габлия и Анна Егорова, вторые места у Рената Карчава и Ханы Малия, бронзовыми призерами турнира стали Амбарцум Вартикян и Николь Чалукян.О том, как проходили соревнования, насколько популярен теннис в Абхазии, рассказал Ренат Карчава. Слушайте подкаст.

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