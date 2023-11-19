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Лечение детей с ОВЗ: как прошел образовательный проект в Абхазии

Лечение детей с ОВЗ: как прошел образовательный проект в Абхазии

Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" направлен на обучение специалистов и родителей для повышения... 19.11.2023, Sputnik Абхазия

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Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, что в рамках образовательного проекта прошли теоретические и практические занятия, а также индивидуальные консультации для детей. "Сначала, специалисты восприняли некоторые моменты с недоверием, но когда мы показали результаты работы с пациентами, глаза загорелись, появились вопросы, причем очень качественные. Потом, неподдельный интерес вызвали мастер-классы где специалисты и родители увидели, как это может быть на практике", - подчеркнул он. Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в реабилитационном центре "Мы вместе" в Цандрыпше, а также в центре "Росток" в Сухуме.

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