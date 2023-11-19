https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/nachalis-povtornye-vybory-v-galskoe-rayonnoe-sobranie-po-okrugu-3-1049128281.html

Начались повторные выборы в Галское районное собрание по округу №3

Начались повторные выборы в Галское районное собрание по округу №3

Решение о повторных выборах было единогласно принято членами Галской избирательной комиссии в понедельник, 9 октября. Проведение голосования связано с кончиной... 19.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-19T11:01+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В Гале началось голосование на повторных выборах в районное собрание по округу № 3.Ранее в интервью "ГалМедиа" председатель Галской Центральной избирательной комиссии Джон Гулария рассказал, что выборы будут проходить в холле администрации. Всего в округе зарегистрировано 192 человека, участия 25% из них будет достаточно для того, чтобы определить победителя, который наберет наибольшее количество голосов. Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.

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