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Начались повторные выборы в Галское районное собрание по округу №3
Начались повторные выборы в Галское районное собрание по округу №3
Решение о повторных выборах было единогласно принято членами Галской избирательной комиссии в понедельник, 9 октября. Проведение голосования связано с кончиной... 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T11:01+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В Гале началось голосование на повторных выборах в районное собрание по округу № 3.Ранее в интервью "ГалМедиа" председатель Галской Центральной избирательной комиссии Джон Гулария рассказал, что выборы будут проходить в холле администрации. Всего в округе зарегистрировано 192 человека, участия 25% из них будет достаточно для того, чтобы определить победителя, который наберет наибольшее количество голосов. Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.
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абхазия, новости, галский район
Начались повторные выборы в Галское районное собрание по округу №3
11:01 19.11.2023 (обновлено: 11:20 19.11.2023)
Решение о повторных выборах было единогласно принято членами Галской избирательной комиссии в понедельник, 9 октября. Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В Гале началось голосование на повторных выборах в районное собрание по округу № 3.
На пост претендуют четыре кандидата - Сурам Джинджолия, Инал Аршба, Роберт Гацерелия и Ахра Квеквескири.
Ранее в интервью "ГалМедиа" председатель Галской Центральной избирательной комиссии Джон Гулария рассказал, что выборы будут проходить в холле администрации. Всего в округе зарегистрировано 192 человека, участия 25% из них будет достаточно для того, чтобы определить победителя, который наберет наибольшее количество голосов.
Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.