https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/podvedeny-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-galskoe-rayonnoe-sobranie-po-okrugu-3-1049134629.html

Подведены предварительные итоги выборов в Галское районное собрание по округу №3

Подведены предварительные итоги выборов в Галское районное собрание по округу №3

Проведение повторных выборов в районное собрание связано с кончиной действующего депутата по округу №3. На место претендуют четыре кандидата. 19.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-19T22:20+0300

2023-11-19T22:20+0300

2023-11-19T22:20+0300

в абхазии

абхазия

новости

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038587866_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ceac96eb0bb159f9fc0676cbf81e908.jpg

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Галская Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в районное собрание по избирательному округу №3. Об этом рассказал председатель комиссии Джон Гулария.Всего в избирательном округе №3 всего проголосовало 123 человека. Из них 76 человек проголосовали за Инала Аршба, 31 - за Сурама Джинджолия, шесть голосов получил Ахра Квеквескири и два голоса получил Роберт Гацерелия.Гулария добавил, что окончательные результаты, согласно регламенту, должны быть обнародованы в течение пяти дней. Скорее всего это произойдет в понедельник 20 ноября.Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, галский район