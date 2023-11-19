https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/podvedeny-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-galskoe-rayonnoe-sobranie-po-okrugu-3-1049134629.html
Подведены предварительные итоги выборов в Галское районное собрание по округу №3
Подведены предварительные итоги выборов в Галское районное собрание по округу №3
Проведение повторных выборов в районное собрание связано с кончиной действующего депутата по округу №3. На место претендуют четыре кандидата. 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T22:20+0300
2023-11-19T22:20+0300
2023-11-19T22:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
галский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038587866_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ceac96eb0bb159f9fc0676cbf81e908.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Галская Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в районное собрание по избирательному округу №3. Об этом рассказал председатель комиссии Джон Гулария.Всего в избирательном округе №3 всего проголосовало 123 человека. Из них 76 человек проголосовали за Инала Аршба, 31 - за Сурама Джинджолия, шесть голосов получил Ахра Квеквескири и два голоса получил Роберт Гацерелия.Гулария добавил, что окончательные результаты, согласно регламенту, должны быть обнародованы в течение пяти дней. Скорее всего это произойдет в понедельник 20 ноября.Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038587866_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5db561c1f500ea9584c7165c4eee6289.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, галский район
абхазия, новости, галский район
Подведены предварительные итоги выборов в Галское районное собрание по округу №3
Проведение повторных выборов в районное собрание связано с кончиной действующего депутата по округу №3. На место претендуют четыре кандидата.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Галская Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в районное собрание по избирательному округу №3. Об этом рассказал председатель комиссии Джон Гулария.
"Выборы прошли без эксцессов, без замечаний, составлены все акты, подписаны всеми наблюдателями от кандидатов. Проголосовало более 66% от общего количества избирателей. Всего было зарегистрировано 195 человек, с дополнительными получилось 205", - сказал Гулария.
Всего в избирательном округе №3 всего проголосовало 123 человека. Из них 76 человек проголосовали за Инала Аршба, 31 - за Сурама Джинджолия, шесть голосов получил Ахра Квеквескири и два голоса получил Роберт Гацерелия.
"
Гулария добавил, что окончательные результаты, согласно регламенту, должны быть обнародованы в течение пяти дней. Скорее всего это произойдет в понедельник 20 ноября.
Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Решение о проведении повторных выборов 19 ноября было принято ЦИК единогласно 9 октября.