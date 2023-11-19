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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его. 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T10:32+0300
2023-11-19T10:32+0300
2023-11-19T10:32+0300
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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами.
Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина
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