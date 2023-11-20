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Альштейн о новой вакцине Спутник V: нужна тем, кто в группе риска

Альштейн о новой вакцине Спутник V: нужна тем, кто в группе риска

Вакцина от COVID-19 "Спутник V" перестала быть эффективной в борьбе с этим вирусом еще январе этого года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T12:25+0300

2023-11-20T12:25+0300

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Вирусолог о новой вакцине Спутник V: нужна тем, кто в группе риска Вирусолог о новой вакцине Спутник V: нужна тем, кто в группе риска

Вакцина от COVID-19 "Спутник V" перестала быть эффективной в борьбе с этим вирусом еще январе этого года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, изначальный вариант вакцины, появившийся в августе 2020 года защищал от коронавирусной инфекции только первые два года, после чего с ростом числа штаммов постепенно утратил эффективность. Сейчас в центре Гамалеи проводятся клинические испытания для обновленной версии вакцины. О судьбе вакцины "Спутник" и стоит ли вакцинироваться в условиях ослабления COVID -19, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия поговорили с доктором медицинских наук, профессором, вирусологом Анатолием Альштейном.В России проводится работа по модификации вакцины от коронавируса, скоро завершатся клинические испытания, после чего она будет применяться, сообщил Альштейн."Поскольку вирус убивает какую-то часть зараженных людей, то нужно думать о вакцинации особенно тех, кто чаще умирает от заболевания. Это пожилые, люди с хроническими инфекциями. Они не защищены и их хорошо было бы прививать", – сказал Альштейн.По мнению ученого, должны быть службы, которые будут следить за изменением природы вирусов и знать, какие опасности они могут представлять.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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