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Бжания поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Бжания поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T18:10+0300
2023-11-20T18:10+0300
2023-11-20T18:13+0300
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения от имени всех православных христиан Абхазии.Глава государства отметил, что Патриарха в Абхазии чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания. Бжания пожелал Патриарху Кириллу "крепкого здравия, крепости духа и сил многие годы нести служение на благо Святой Православной Церкви". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году будущий патриарх поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989-2009 годах митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода.После кончины патриарха Алексия II Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания, абхазия, церковь, россия
патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания, абхазия, церковь, россия
Бжания поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
18:10 20.11.2023 (обновлено: 18:13 20.11.2023)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения от имени всех православных христиан Абхазии.
Глава государства отметил, что Патриарха в Абхазии чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания.
"На протяжении долгих лет Вы наставляете паству в здравом учении, избрав путь служения Богу. Освещая души людей Евангельским словом и открывая им свет учения Христа, Вы спасаете их от неверия и наставляете на путь милосердия, любви и терпимости", –говорится в поздравлении.
Бжания пожелал Патриарху Кириллу "крепкого здравия, крепости духа и сил многие годы нести служение на благо Святой Православной Церкви".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году будущий патриарх поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989-2009 годах митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода.
После кончины патриарха Алексия II Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.