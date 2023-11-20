https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/bzhaniya-pozdravil-patriarkha-kirilla-s-dnem-rozhdeniya-1049146866.html

Бжания поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Бжания поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T18:10+0300

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

аслан бжания

абхазия

церковь

россия

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения от имени всех православных христиан Абхазии.Глава государства отметил, что Патриарха в Абхазии чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания. Бжания пожелал Патриарху Кириллу "крепкого здравия, крепости духа и сил многие годы нести служение на благо Святой Православной Церкви". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году будущий патриарх поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989-2009 годах митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода.После кончины патриарха Алексия II Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.

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патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания, абхазия, церковь, россия