Бжания внес изменения в указ, регулирующий деятельность НПО в Абхазии
17:35 20.11.2023 (обновлено: 18:10 20.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания внес изменения в указ, регулирующий реализацию программ иностранных неправительственных и международных организаций в Абхазии.
Иностранные неправительственные и международные организации теперь должны:
указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;
указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;
если НПО планирует привлекать к реализации своих проектов неправительственную организацию, зарегистрированную в Абхазии, предоставить в МИД информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации, согласованный сторонами порядок реализации мероприятия, объем финансирования;
в случае если изменился перечень реализуемых мероприятий, а также планируется привлечение некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, направлять в МИД на согласование проектную документацию с изменениями;
сдавать в МИД промежуточные отчеты о реализации программы (проекта) за каждый календарный квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом вне зависимости от даты начала реализации программы (проекта).
С даты вступления в силу настоящего указа, 20 ноября 2023 года, иностранные неправительственные и международные организации, реализующие на территории Абхазии программы, согласованные с МИД, обязаны также согласовывать в установленном порядке изменения в программу в части привлечения некоммерческих организаций, зарегистрированных в республике.