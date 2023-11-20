Бжания внес изменения в указ, регулирующий деятельность НПО в Абхазии

указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов; указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;

указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов; указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;

если НПО планирует привлекать к реализации своих проектов неправительственную организацию, зарегистрированную в Абхазии, предоставить в МИД информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации, согласованный сторонами порядок реализации мероприятия, объем финансирования; если НПО планирует привлекать к реализации своих проектов неправительственную организацию, зарегистрированную в Абхазии, предоставить в МИД информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации, согласованный сторонами порядок реализации мероприятия, объем финансирования;

в случае если изменился перечень реализуемых мероприятий, а также планируется привлечение некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, направлять в МИД на согласование проектную документацию с изменениями; в случае если изменился перечень реализуемых мероприятий, а также планируется привлечение некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, направлять в МИД на согласование проектную документацию с изменениями;