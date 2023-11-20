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Число погибших в Газе возросло до 13,3 тысячи человек

Число погибших в Газе возросло до 13,3 тысячи человек

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи, сообщил... 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T20:10+0300

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сектор газа

палестина

израиль

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи, сообщил информационный центр правительства анклава.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, палестина, израиль