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Число погибших в Газе возросло до 13,3 тысячи человек
Число погибших в Газе возросло до 13,3 тысячи человек
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи, сообщил... 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T20:10+0300
2023-11-20T20:10+0300
2023-11-20T21:56+0300
сектор газа
палестина
израиль
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи, сообщил информационный центр правительства анклава.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
сектор газа
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сектор газа, палестина, израиль
сектор газа, палестина, израиль
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи, сообщил информационный центр правительства анклава.
"Число погибших (в секторе Газа) превысило 13,3 тысячи человек, среди них более 5,6 тысячи детей… количество раненых превысило 31 тысячу", - сообщает информационный центр в своем Telegram-аккаунте.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.