https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/ekspert-o-vstreche-si-tszinpina-i-baydena-sblizheniya-ssha-i-kitaya-ne-proizoshlo-1049145872.html

Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло

Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло

Итоги встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан - Франциско прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор... 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T17:00+0300

2023-11-20T17:00+0300

2023-11-20T17:30+0300

радио

в мире

политика

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

россия

нато

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049146038_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_41e150da8bf608c242c5f7b202d7f422.jpg

Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена вызвала обоснованный интерес аналитиков. Тон беседы со стороны китайского лидера был спокойным и доброжелательным, а со стороны американского президента – напряженно-укоризненным. После переговоров Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о Си и снова назвал его "диктатором". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин резко отреагировала на эти слова, назвав их "крайне ошибочными и безответственными".В беседе на радио Sputnik Баранец отметил, что в ходе визита китайского лидера в Сан-Франциско Джо Байден предпринял жалкую попытку подкупить своего гостя, которая не увенчалась успехом."Визит Си Цзиньпина очень серьезно настораживал. У США есть целая доктрина, как рассорить Китай с Россией. В этой ситуации я переживал, что Си сделает какое-то заявление, которое будет говорить о том, что Пекин налаживает отношения с Вашингтоном и предпримет какие-то неожиданные шаги, которые будут невыгодны России. Для России сближение США и Китая крайне невыгодно, поскольку в глобальной игре между Россией и США, Россией и НАТО, Россией и Европой российской стороне очень важно, чтобы Китай твердо стоял за спиной РФ", – сказал Баранец.По его словам, сближения США и Китая не произошло."Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором". Это говорит о том, что каких-то сближений после такого заявления вряд ли стоит ожидать. В сухом остатке по итогам встречи ничего не изменилось – Си Цзиньпин как приехал со своей позицией, так и уехал. Приглашение его в криминальную столицу США, прогулка в гранатовом саду, щедрый обед или ужин – все это жалкие попытки подкупить Си Цзиньпина. Си приехал в Сан-Франциско великим китайским вождем и другом России, оттуда он таким и уехал", – пояснил эксперт.

китай

сша

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, политика, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, россия, нато, европа, международные отношения, подкасты, аудио