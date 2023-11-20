https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/ekspert-o-vstreche-si-tszinpina-i-baydena-sblizheniya-ssha-i-kitaya-ne-proizoshlo-1049145872.html
Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло
Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло
Итоги встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан - Франциско прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор... 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T17:00+0300
2023-11-20T17:00+0300
2023-11-20T17:30+0300
радио
в мире
политика
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
россия
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049146038_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_41e150da8bf608c242c5f7b202d7f422.jpg
Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло
Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена вызвала обоснованный интерес аналитиков. Тон беседы со стороны китайского лидера был спокойным и доброжелательным, а со стороны американского президента – напряженно-укоризненным. После переговоров Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о Си и снова назвал его "диктатором". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин резко отреагировала на эти слова, назвав их "крайне ошибочными и безответственными".В беседе на радио Sputnik Баранец отметил, что в ходе визита китайского лидера в Сан-Франциско Джо Байден предпринял жалкую попытку подкупить своего гостя, которая не увенчалась успехом."Визит Си Цзиньпина очень серьезно настораживал. У США есть целая доктрина, как рассорить Китай с Россией. В этой ситуации я переживал, что Си сделает какое-то заявление, которое будет говорить о том, что Пекин налаживает отношения с Вашингтоном и предпримет какие-то неожиданные шаги, которые будут невыгодны России. Для России сближение США и Китая крайне невыгодно, поскольку в глобальной игре между Россией и США, Россией и НАТО, Россией и Европой российской стороне очень важно, чтобы Китай твердо стоял за спиной РФ", – сказал Баранец.По его словам, сближения США и Китая не произошло."Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором". Это говорит о том, что каких-то сближений после такого заявления вряд ли стоит ожидать. В сухом остатке по итогам встречи ничего не изменилось – Си Цзиньпин как приехал со своей позицией, так и уехал. Приглашение его в криминальную столицу США, прогулка в гранатовом саду, щедрый обед или ужин – все это жалкие попытки подкупить Си Цзиньпина. Си приехал в Сан-Франциско великим китайским вождем и другом России, оттуда он таким и уехал", – пояснил эксперт.
китай
сша
россия
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049146038_0:0:996:747_1920x0_80_0_0_a75783e9965878768c9456eb3162cc21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, россия, нато, европа, международные отношения, подкасты, аудио
в мире, политика, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, россия, нато, европа, международные отношения, подкасты, аудио
Эксперт о встрече Си Цзиньпина и Байдена: сближения США и Китая не произошло
17:00 20.11.2023 (обновлено: 17:30 20.11.2023)
Итоги встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан - Франциско прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена вызвала обоснованный интерес аналитиков. Тон беседы со стороны китайского лидера был спокойным и доброжелательным, а со стороны американского президента – напряженно-укоризненным. После переговоров Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о Си и снова назвал его "диктатором". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин резко отреагировала на эти слова, назвав их "крайне ошибочными и безответственными".
В беседе на радио Sputnik
Баранец отметил, что в ходе визита китайского лидера в Сан-Франциско Джо Байден предпринял жалкую попытку подкупить своего гостя, которая не увенчалась успехом.
"Визит Си Цзиньпина очень серьезно настораживал. У США есть целая доктрина, как рассорить Китай с Россией. В этой ситуации я переживал, что Си сделает какое-то заявление, которое будет говорить о том, что Пекин налаживает отношения с Вашингтоном и предпримет какие-то неожиданные шаги, которые будут невыгодны России. Для России сближение США и Китая крайне невыгодно, поскольку в глобальной игре между Россией и США, Россией и НАТО, Россией и Европой российской стороне очень важно, чтобы Китай твердо стоял за спиной РФ", – сказал Баранец.
По его словам, сближения США и Китая не произошло.
"Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором". Это говорит о том, что каких-то сближений после такого заявления вряд ли стоит ожидать. В сухом остатке по итогам встречи ничего не изменилось – Си Цзиньпин как приехал со своей позицией, так и уехал. Приглашение его в криминальную столицу США, прогулка в гранатовом саду, щедрый обед или ужин – все это жалкие попытки подкупить Си Цзиньпина. Си приехал в Сан-Франциско великим китайским вождем и другом России, оттуда он таким и уехал", – пояснил эксперт.