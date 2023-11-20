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Обновленный "Спутник": кого нужно вакцинировать в первую очередь
Обновленный "Спутник": кого нужно вакцинировать в первую очередь
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что клинические испытания обновленной вакцины "Спутник" завершены... 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T14:00+0300
2023-11-20T14:00+0300
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вакцинация
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны думать о вакцинации, так как COVID-19 все еще представляет для них опасность, сказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Анатолий Альштейн.Специалист также рассказал, почему появилась необходимость в обновлении вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник"."По мере того, как шла пандемия, появлялись новые варианты вируса. Как пандемия началась, в нескольких странах начали разрабатывать вакцину, и в конце 2020 года вакцина была сделана. Наша вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты при третьей фазе клинических испытаний – 90% защиты. После этого пошли генетические варианты вируса, которые шли в течение 2021 года, они были очень схожи по своим антигенам, по иммунологическим характеристикам на исходный уханьский вирус, именно против которого была создана вакцина", – подчеркнул Альштейн.В продолжение от отметил, что в течение 2021 года вакцина эффективно помогала, но в конце 2021 года появился новый вариант COVID-19 "омикрон", от которого пошли новые варианты. Исходя из того, что "омикрон" слабо реагировал на действие вакцины, возникала необходимость модификации вакцины, сказал Анатолий Альштейн.
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Обновленный "Спутник": кого нужно вакцинировать в первую очередь
14:00 20.11.2023 (обновлено: 15:02 20.11.2023)
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что клинические испытания обновленной вакцины "Спутник" завершены, "Спутник Лайт" может быть доступен с декабря.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны думать о вакцинации, так как COVID-19 все еще представляет для них опасность, сказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Анатолий Альштейн.
"Сейчас есть небольшой подъем вируса в России и в некоторых других странах. В России в день заболевает порядка пяти-шести тысяч человек, скорее всего, этот подъем скоро закончится, то есть размах пандемии сейчас намного меньше, чем это было до 2023 года или в начале 2023 года", – отметил он.
Специалист также рассказал, почему появилась необходимость в обновлении вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник".
"По мере того, как шла пандемия, появлялись новые варианты вируса. Как пандемия началась, в нескольких странах начали разрабатывать вакцину, и в конце 2020 года вакцина была сделана. Наша вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты при третьей фазе клинических испытаний – 90% защиты. После этого пошли генетические варианты вируса, которые шли в течение 2021 года, они были очень схожи по своим антигенам, по иммунологическим характеристикам на исходный уханьский вирус, именно против которого была создана вакцина", – подчеркнул Альштейн.
В продолжение от отметил, что в течение 2021 года вакцина эффективно помогала, но в конце 2021 года появился новый вариант COVID-19 "омикрон", от которого пошли новые варианты. Исходя из того, что "омикрон" слабо реагировал на действие вакцины, возникала необходимость модификации вакцины, сказал Анатолий Альштейн.