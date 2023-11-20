https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/obnovlennyy-sputnik-kogo-nuzhno-vaktsinirovat-v-pervuyu-ochered-1049142124.html

Обновленный "Спутник": кого нужно вакцинировать в первую очередь

Обновленный "Спутник": кого нужно вакцинировать в первую очередь

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что клинические испытания обновленной вакцины "Спутник" завершены... 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T14:00+0300

2023-11-20T14:00+0300

2023-11-20T15:02+0300

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вакцинация

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны думать о вакцинации, так как COVID-19 все еще представляет для них опасность, сказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Анатолий Альштейн.Специалист также рассказал, почему появилась необходимость в обновлении вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник"."По мере того, как шла пандемия, появлялись новые варианты вируса. Как пандемия началась, в нескольких странах начали разрабатывать вакцину, и в конце 2020 года вакцина была сделана. Наша вакцина "Спутник V" показала хорошие результаты при третьей фазе клинических испытаний – 90% защиты. После этого пошли генетические варианты вируса, которые шли в течение 2021 года, они были очень схожи по своим антигенам, по иммунологическим характеристикам на исходный уханьский вирус, именно против которого была создана вакцина", – подчеркнул Альштейн.В продолжение от отметил, что в течение 2021 года вакцина эффективно помогала, но в конце 2021 года появился новый вариант COVID-19 "омикрон", от которого пошли новые варианты. Исходя из того, что "омикрон" слабо реагировал на действие вакцины, возникала необходимость модификации вакцины, сказал Анатолий Альштейн.

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