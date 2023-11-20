https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/palata-intensivnoy-terapii-zarabotala-v-respublikanskoy-bolnitse--1049139849.html

Палата интенсивной терапии заработала в Республиканской больнице

Палата интенсивной терапии заработала в Республиканской больнице

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала в Республиканской больнице в Сухуме, сообщила пресс-служба Минздрава. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T13:15+0300

2023-11-20T13:15+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала в Республиканской больнице в Сухуме, сообщила пресс-служба Минздрава.Отмечается, что для палаты приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни. Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено."Хотелось бы сказать, что государство осуществляет беспрецедентные финансовые вложения в медицину, как мы это видели в ковидный период, и сегодня большие объемы финансовых вложений направляются в Республиканскую больницу и другие наши медицинские учреждения", – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

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