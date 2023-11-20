https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/palata-intensivnoy-terapii-zarabotala-v-respublikanskoy-bolnitse--1049139849.html
Палата интенсивной терапии заработала в Республиканской больнице
Палата интенсивной терапии заработала в Республиканской больнице
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала в Республиканской больнице в Сухуме, сообщила пресс-служба Минздрава. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T13:15+0300
2023-11-20T13:15+0300
2023-11-20T14:13+0300
медицина
в абхазии
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/93/1025639390_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f9f5dd63ca17543875c109a1746f0cf7.jpg
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала в Республиканской больнице в Сухуме, сообщила пресс-служба Минздрава.Отмечается, что для палаты приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни. Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено."Хотелось бы сказать, что государство осуществляет беспрецедентные финансовые вложения в медицину, как мы это видели в ковидный период, и сегодня большие объемы финансовых вложений направляются в Республиканскую больницу и другие наши медицинские учреждения", – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/93/1025639390_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_cfb261e6b1ce27d68080ba9441d39bb9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, сухум, абхазия
Палата интенсивной терапии заработала в Республиканской больнице
13:15 20.11.2023 (обновлено: 14:13 20.11.2023)
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала в Республиканской больнице в Сухуме, сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что для палаты приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.
Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.
"Хотелось бы сказать, что государство осуществляет беспрецедентные финансовые вложения в медицину, как мы это видели в ковидный период, и сегодня большие объемы финансовых вложений направляются в Республиканскую больницу и другие наши медицинские учреждения", – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.