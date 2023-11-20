https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/rossiya-dostavit-zhitelyam-gazy-dopolnitelnye-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-1049136145.html
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T08:55+0300
2023-11-20T08:55+0300
2023-11-20T10:09+0300
россия
египет
палестина
сектор газа
гуманитарная помощь
мчс рф
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства.Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.
россия
египет
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россия, египет, палестина, сектор газа, гуманитарная помощь, мчс рф
россия, египет, палестина, сектор газа, гуманитарная помощь, мчс рф
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
08:55 20.11.2023 (обновлено: 10:09 20.11.2023)
Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik.
МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале
министерства.
"МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", – говорится в сообщении.
Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.