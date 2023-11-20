https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/rossiya-dostavit-zhitelyam-gazy-dopolnitelnye-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-1049136145.html

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T08:55+0300

2023-11-20T08:55+0300

2023-11-20T10:09+0300

россия

египет

палестина

сектор газа

гуманитарная помощь

мчс рф

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства.Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.

россия

египет

палестина

сектор газа

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Sputnik Абхазия

россия, египет, палестина, сектор газа, гуманитарная помощь, мчс рф