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https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/rossiya-dostavit-zhitelyam-gazy-dopolnitelnye-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-1049136145.html
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
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россия
египет
палестина
сектор газа
гуманитарная помощь
мчс рф
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства.Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.
россия
египет
палестина
сектор газа
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россия, египет, палестина, сектор газа, гуманитарная помощь, мчс рф
россия, египет, палестина, сектор газа, гуманитарная помощь, мчс рф

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

08:55 20.11.2023 (обновлено: 10:09 20.11.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Китай
Отправка гуманитарной помощи в Китай - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2023
© Sputnik / Пресс-служба МЧС РФ
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Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства.

"МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", – говорится в сообщении.

Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.
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