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Шургалин: "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины

Шургалин: "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины

Главная площадь Киева - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, после заявления правительства о приостановке... 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T19:00+0300

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Начавшийся десять лет назад "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины, написал в своей статье "К событиям на Украине" посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Как отметил посол, массовые беспорядки, которые начались десять лет назад на Украине, носили открыто националистический характер и дали старт кровавому государственному перевороту. Мятеж во многом провоцировали и поддерживали западные государства, прежде всего США, спецслужбы которых грубо вмешались во внутренние дела страны, считает Шургалин. Шургалин отметил, что "майдан" привел к выходу Крыма из состава Украины в 2014 году, конфликту на Донбассе и началу специальной военной операции в 2022 году. "Жестокие трагедии мая 2014 года в Одессе и Мариуполе, убийства и преследования в других городах, положили начало безудержному разгулу неонацизма, бандитизма, геноцида и насильственной украинизации, гонений на каноническую УПЦ Московского патриархата", - подчеркнул посол.Он добавил, что "украинское руководство сегодня использует те же варварские методы, без суда и следствия жестоко карает собственных граждан за инакомыслие". Украина за десять лет из более-менее благополучного государства превратилась в беднейшую европейскую страну, потеряла суверенитет, политическую и экономическую независимость, подчеркнул Шургалин.

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