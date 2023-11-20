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Шургалин: "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины
Шургалин: "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины
Главная площадь Киева - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, после заявления правительства о приостановке... 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T19:00+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Начавшийся десять лет назад "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины, написал в своей статье "К событиям на Украине" посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Как отметил посол, массовые беспорядки, которые начались десять лет назад на Украине, носили открыто националистический характер и дали старт кровавому государственному перевороту. Мятеж во многом провоцировали и поддерживали западные государства, прежде всего США, спецслужбы которых грубо вмешались во внутренние дела страны, считает Шургалин. Шургалин отметил, что "майдан" привел к выходу Крыма из состава Украины в 2014 году, конфликту на Донбассе и началу специальной военной операции в 2022 году. "Жестокие трагедии мая 2014 года в Одессе и Мариуполе, убийства и преследования в других городах, положили начало безудержному разгулу неонацизма, бандитизма, геноцида и насильственной украинизации, гонений на каноническую УПЦ Московского патриархата", - подчеркнул посол.Он добавил, что "украинское руководство сегодня использует те же варварские методы, без суда и следствия жестоко карает собственных граждан за инакомыслие". Украина за десять лет из более-менее благополучного государства превратилась в беднейшую европейскую страну, потеряла суверенитет, политическую и экономическую независимость, подчеркнул Шургалин.
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украина, россия, политика
Шургалин: "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины
19:00 20.11.2023 (обновлено: 19:17 20.11.2023)
Главная площадь Киева - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik.
Начавшийся десять лет назад "майдан" стал самым черным пятном в новейшей истории Украины, написал
в своей статье "К событиям на Украине" посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Как отметил посол, массовые беспорядки, которые начались десять лет назад на Украине, носили открыто националистический характер и дали старт кровавому государственному перевороту. Мятеж во многом провоцировали и поддерживали западные государства, прежде всего США, спецслужбы которых грубо вмешались во внутренние дела страны, считает Шургалин.
"К сожалению, правда о государственном перевороте и других событиях "майдана" до сих пор скрывается, их расследование не ведется, а факты намеренно искажаются. Показательно, что принятый после "майдана" закон, запрещающий преследовать его участников, продолжает действовать, несмотря на критику со стороны ООН", - говорится в статье.
Шургалин отметил, что "майдан" привел к выходу Крыма из состава Украины в 2014 году, конфликту на Донбассе и началу специальной военной операции в 2022 году.
"Жестокие трагедии мая 2014 года в Одессе и Мариуполе, убийства и преследования в других городах, положили начало безудержному разгулу неонацизма, бандитизма, геноцида и насильственной украинизации, гонений на каноническую УПЦ Московского патриархата", - подчеркнул посол.
Он добавил, что "украинское руководство сегодня использует те же варварские методы, без суда и следствия жестоко карает собственных граждан за инакомыслие".
Украина за десять лет из более-менее благополучного государства превратилась в беднейшую европейскую страну, потеряла суверенитет, политическую и экономическую независимость, подчеркнул Шургалин.