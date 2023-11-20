https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/vzaimnyy-interes-burmistrov-i-podolyanko-o-peredache-rossiyskogo-opyta-reabilitatsii-detey--1049083496.html

Взаимный интерес: Бурмистров и Подолянко о передаче российского опыта реабилитации детей

Взаимный интерес: Бурмистров и Подолянко о передаче российского опыта реабилитации детей

Основатель и директор МАМР Андрей Бурмистров и руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T10:13+0300

2023-11-20T10:13+0300

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Взаимный интерес: Бурмистров и Подоляка о передаче российского опыта реабилитации детей Взаимный интерес: Бурмистров и Подоляка о передаче российского опыта реабилитации детей

В Абхазии проходят образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью. Проект направлен на обучение специалистов и родителей детей с различными заболеваниями. Для этого в республику приехали российские специалисты, которые делятся своим опытом. Насколько эти занятия востребованы, с кем удалось пообщаться, в эфире радио Sputnik рассказали участники проекта Андрей Бурмистров - основатель и директор МАМР (Международной академии медицинской реабилитации) и Анна Подолянко – руководитель детского фонда "Росток". Слушайте подкаст.

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