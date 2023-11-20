https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/vzaimnyy-interes-burmistrov-i-podolyanko-o-peredache-rossiyskogo-opyta-reabilitatsii-detey--1049083496.html
Взаимный интерес: Бурмистров и Подолянко о передаче российского опыта реабилитации детей
Взаимный интерес: Бурмистров и Подолянко о передаче российского опыта реабилитации детей
Основатель и директор МАМР Андрей Бурмистров и руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T10:13+0300
2023-11-20T10:13+0300
2023-11-20T10:24+0300
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Взаимный интерес: Бурмистров и Подоляка о передаче российского опыта реабилитации детей
Взаимный интерес: Бурмистров и Подоляка о передаче российского опыта реабилитации детей
В Абхазии проходят образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью. Проект направлен на обучение специалистов и родителей детей с различными заболеваниями. Для этого в республику приехали российские специалисты, которые делятся своим опытом. Насколько эти занятия востребованы, с кем удалось пообщаться, в эфире радио Sputnik рассказали участники проекта Андрей Бурмистров - основатель и директор МАМР (Международной академии медицинской реабилитации) и Анна Подолянко – руководитель детского фонда "Росток". Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, реабилитация, медицина, сотрудничество, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, реабилитация, медицина, сотрудничество, аудио
Взаимный интерес: Бурмистров и Подолянко о передаче российского опыта реабилитации детей
10:13 20.11.2023 (обновлено: 10:24 20.11.2023)
Основатель и директор МАМР Андрей Бурмистров и руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
В Абхазии проходят образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью. Проект направлен на обучение специалистов и родителей детей с различными заболеваниями. Для этого в республику приехали российские специалисты, которые делятся своим опытом.
Насколько эти занятия востребованы, с кем удалось пообщаться, в эфире радио Sputnik рассказали участники проекта Андрей Бурмистров - основатель и директор МАМР (Международной академии медицинской реабилитации) и Анна Подолянко – руководитель детского фонда "Росток".