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Жителя Таджикистана задержали в Абхазии за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Жителя Таджикистана задержали в Абхазии за сбыт наркотиков в особо крупном размере
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Жителя Таджикистана Шухрата Бобоназарова задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T22:45+0300
2023-11-20T22:45+0300
2023-11-20T23:10+0300
в абхазии
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Жителя Таджикистана Шухрата Бобоназарова задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Как рассказал задержанный, он приехал в Абхазию, чтобы сбывать наркотики через закладки. Информацию он получал в мессенджере WhatsApp от контакта "Рома". Как рассказал Бобоназаров, он распространял наркотики вместе с друзьями, которых позже задержали в Гагрском районе. В общей сложности у Бобоназарова изъяли около 15 грамм наркотика. Возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу
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наркотики, мвд абхазии, таджикистан, абхазия
наркотики, мвд абхазии, таджикистан, абхазия
Жителя Таджикистана задержали в Абхазии за сбыт наркотиков в особо крупном размере
22:45 20.11.2023 (обновлено: 23:10 20.11.2023)
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Жителя Таджикистана Шухрата Бобоназарова задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
При личном досмотре у него обнаружили 17 свертков с метадоном. Еще пять нашли в закладках на улице Чанба в Сухуме.
Как рассказал задержанный, он приехал в Абхазию, чтобы сбывать наркотики через закладки. Информацию он получал в мессенджере WhatsApp от контакта "Рома".
Как рассказал Бобоназаров, он распространял наркотики вместе с друзьями, которых позже задержали в Гагрском районе.
В общей сложности у Бобоназарова изъяли около 15 грамм наркотика. Возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу