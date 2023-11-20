https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/zhitelya-tadzhikistana-zaderzhali-v-abkhazii-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1049148696.html

Жителя Таджикистана задержали в Абхазии за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Жителя Таджикистана задержали в Абхазии за сбыт наркотиков в особо крупном размере

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Жителя Таджикистана Шухрата Бобоназарова задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

наркотики

мвд абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Жителя Таджикистана Шухрата Бобоназарова задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Как рассказал задержанный, он приехал в Абхазию, чтобы сбывать наркотики через закладки. Информацию он получал в мессенджере WhatsApp от контакта "Рома". Как рассказал Бобоназаров, он распространял наркотики вместе с друзьями, которых позже задержали в Гагрском районе. В общей сложности у Бобоназарова изъяли около 15 грамм наркотика. Возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу

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наркотики, мвд абхазии, таджикистан, абхазия