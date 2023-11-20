https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/zvezdy-sporta-provedut-master-klassy-dlya-gostey-gum-katka-v-moskve-1049144627.html

Звезды спорта проведут мастер-классы для гостей ГУМ-катка в Москве

Звезды спорта проведут мастер-классы для гостей ГУМ-катка в Москве

Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но на них надо записываться. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T16:10+0300

2023-11-20T16:10+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Бесплатные мастер-классы известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, традиционные зимние угощения, новогодние и рождественские сувениры ждут посетителей ГУМ-катка в новом сезоне, сообщили Sputnik организаторы.Каток откроется на главной площади Москвы уже в 18-й раз 29 ноября. По данным организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными."В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно. Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков", – говорится в сообщении.В этом году гостей ГУМ-катка ждут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.Кроме того, в программе этого сезона 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов бесплатное, но на них надо записываться на сайте ГУМ-катка.Sputnik – информационный партнер ГУМ-Катка

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