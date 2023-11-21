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Абхазия вошла в пятерку популярных у россиян новогодних направлений

Абхазия вошла в пятерку популярных у россиян новогодних направлений

Эксперты компании проанализировали динамику бронирований туров на новогодние каникулы и выявили самые популярные направления и курорты с наибольшим приростом... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку популярных у россиян новогодних направлений, сообщила пресс-служба Национального туроператора Алеан.Исходя из числа бронирований, сделанных к середине ноября, пятерка популярных курортов выглядит так: К середине ноября забронировано на 50 процентов больше новогодних туров по внутренним направлениям и странам ближнего зарубежья, чем к аналогичным датам прошлого года.Спрос на новогодний отдых в республике вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Прирост связан с расширением ассортимента. Как отмечают эксперты, в этом году в два раза выросло число отелей, работающих круглогодично с предоставлением питания. Активные продажи начались уже в августе и сентябре. Сейчас стоимость новогоднего тура в Абхазию на 15-20 процентов дешевле, чем тура в Сочи.

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