https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/detskiy-vrach-psikhiatr-iz-rossii-provedet-konsultatsii-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1049159107.html

Детский врач-психиатр из России проведет консультации во всех районах Абхазии

Детский врач-психиатр из России проведет консультации во всех районах Абхазии

Проект осуществляется благотворительным фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T16:25+0300

2023-11-21T16:25+0300

2023-11-21T16:44+0300

в абхазии

медицина

дети

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Врач-психиатр из России будет в течение двух недель проводить прием детей во всех районах Абхазии, сообщили в пресс-службе Минздрава. Участие в акции принимает детский и подростковый врач-психиатр, сотрудник кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медуниверситета Оксана Мельникова.Мельникова в свою очередь отметила, что окажет максимальную помощь как детям, так и психиатрической службе Абхазии в целом.Прием будет бесплатным и конфиденциальным. Проект осуществляется фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии.

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медицина, дети, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"