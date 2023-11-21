https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/detskiy-vrach-psikhiatr-iz-rossii-provedet-konsultatsii-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1049159107.html
Детский врач-психиатр из России проведет консультации во всех районах Абхазии
Детский врач-психиатр из России проведет консультации во всех районах Абхазии
Проект осуществляется благотворительным фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T16:25+0300
2023-11-21T16:25+0300
2023-11-21T16:44+0300
в абхазии
медицина
дети
абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Врач-психиатр из России будет в течение двух недель проводить прием детей во всех районах Абхазии, сообщили в пресс-службе Минздрава. Участие в акции принимает детский и подростковый врач-психиатр, сотрудник кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медуниверситета Оксана Мельникова.Мельникова в свою очередь отметила, что окажет максимальную помощь как детям, так и психиатрической службе Абхазии в целом.Прием будет бесплатным и конфиденциальным. Проект осуществляется фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии.
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медицина, дети, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"
медицина, дети, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Детский врач-психиатр из России проведет консультации во всех районах Абхазии
16:25 21.11.2023 (обновлено: 16:44 21.11.2023)
Проект осуществляется благотворительным фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Врач-психиатр из России будет в течение двух недель проводить прием детей во всех районах Абхазии, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Участие в акции принимает детский и подростковый врач-психиатр, сотрудник кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медуниверситета Оксана Мельникова.
"Есть родители, которые даже не подозревают, что их детям необходима помощь психиатра. Мы вынуждены это констатировать. Нам необходимо развивать это направление, к сожалению, оно сейчас функционирует очень слабо", – отметил на встрече с врачом министр Эдуард Бутба.
Мельникова в свою очередь отметила, что окажет максимальную помощь как детям, так и психиатрической службе Абхазии в целом.
Прием будет бесплатным и конфиденциальным. Проект осуществляется фондом "Ашана" при поддержке Минздрава Абхазии.