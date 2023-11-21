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Хазин о главной задаче США: отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии

Хазин о главной задаче США: отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии

Для США не идет речь о серьезном вооруженном конфликте с Китаем, считает российский экономист Михаил Хазин. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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Хазин: ключевой задачей США является захват рынков юго-восточной Азии Хазин: ключевой задачей США является захват рынков юго-восточной Азии

Для США не идет речь о серьезном вооруженном конфликте с Китаем, главная задача для Штатов ― отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии, отметил в эфире радио Sputnik российский экономист Михаил Хазин.Ключевой задачей США сегодня является захват рынков Юго-Восточной Азии по банальной причине ― с нынешним состоянием промышленности быть мировым гегемоном США уже не могут, считает экономист."Мы видим, как США эту задачу решают. Они очень усиливают свое военное производство на Филиппинах, они заключили новое военное соглашение с Индонезией и они втихомолку закрывают Китаю выход в Индийский океан через Бирму. Таким образом, для Китая остается только путь через Малаккский пролив, который контролируется военной силой США. Это очень не нравится Китаю", – отметил Хазин.Вместе с тем начало более активных действий США против Китая было приостановлено событиями на Ближнем Востоке. Эксперт называет достаточно правдоподобной гипотезу о том, что Соединенным Штатам подпортили игру британцы, намеренно задержав американскую активность США в Юго-Восточной Азии. К тому же информация о том, что боевиков ХАМАС при нападении на Израиль готовили именно британские инструкторы, является достаточно правдоподобной, считает Хазин. США ― это западный глобальный проект, у них логика гегемонии встроена в политику. А у Китая нет своего глобального проекта, и это создает для Китая очень большие проблемы на внешнем контуре, считает эксперт."Становится понятно, в чем нужда Китая в отношении России. Если предстоит очень серьезная схватка с США, Китай прекрасно понимает, что главная его сила – это международная торговля... Китаю нужно, чтобы его пустили на западные рынки высокотехнологичной продукции. И здесь американцы это движение закрыли, и это реальная проблема для Китая", – считает Хазин.

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