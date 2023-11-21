https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/kultura-bez-granits-irakliy-khintba-rasskazal-v-sputnik-o-sankt-peterburgskom-forume-1049160703.html
Культура без границ: Ираклий Хинтба рассказал в Sputnik о Санкт-Петербургском форуме
Культура без границ: Ираклий Хинтба рассказал в Sputnik о Санкт-Петербургском форуме
В эфире радио Sputnik генеральный директор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба подвел итоги участия в Санкт-Петербургском культурном форуме. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T21:00+0300
2023-11-21T21:00+0300
2023-11-21T21:00+0300
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Форум объединенных культур проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. Ираклий Хинтба участвовал в нем не только как член делегации от Абхазии, но и в качестве спикера.Перед участниками форума выступил президент России Владимир Путин. По словам Хинтба, это выступление имело значение не только для Абхазии, но и для всех собравшихся.“На этот раз, несмотря на санкции, на все ограничения и попытки изоляции России, в форуме приняло участие 56 официальных делегаций. В основном из дружественных стран, но были и представители тех стран, которые сегодня закрываются для взаимодействия с Россией. Но ведь смысл культуры и состоит в том, что она при том, что определяет самобытность, государственную идентичность, она тем не менее всегда проникает за пределы границ. И без культурного обмена, взаимодействия, без общения мир не может существовать. И в этом сила культуры - в том, что она помогает преодолеть политические, экономические и иные ограничения. И об этом говорил президент Путин. Он очень важную вещь сказал. И мне кажется, это вообще свойство русской культуры. Это то, что Достоевский отметил в речи о Пушкине, говоря о всемирной отзывчивости русской души. То, что русская культура не может закрываться, она должна быть открытой для влияний позитивных, для обмена, для сотрудничества”, - подчеркнул Хинтба.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, санкт-петербург, ираклий хинтба, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, санкт-петербург, ираклий хинтба, видео
Культура без границ: Ираклий Хинтба рассказал в Sputnik о Санкт-Петербургском форуме
В эфире радио Sputnik генеральный директор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба подвел итоги участия в Санкт-Петербургском культурном форуме.
Форум объединенных культур проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. Ираклий Хинтба участвовал в нем не только как член делегации от Абхазии, но и в качестве спикера.
Перед участниками форума выступил президент России Владимир Путин. По словам Хинтба, это выступление имело значение не только для Абхазии, но и для всех собравшихся.
“На этот раз, несмотря на санкции, на все ограничения и попытки изоляции России, в форуме приняло участие 56 официальных делегаций. В основном из дружественных стран, но были и представители тех стран, которые сегодня закрываются для взаимодействия с Россией. Но ведь смысл культуры и состоит в том, что она при том, что определяет самобытность, государственную идентичность, она тем не менее всегда проникает за пределы границ. И без культурного обмена, взаимодействия, без общения мир не может существовать. И в этом сила культуры - в том, что она помогает преодолеть политические, экономические и иные ограничения. И об этом говорил президент Путин. Он очень важную вещь сказал. И мне кажется, это вообще свойство русской культуры. Это то, что Достоевский отметил в речи о Пушкине, говоря о всемирной отзывчивости русской души. То, что русская культура не может закрываться, она должна быть открытой для влияний позитивных, для обмена, для сотрудничества”, - подчеркнул Хинтба.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.