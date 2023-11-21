https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/kvitsiniya-nazval-lozhnoy-informatsiyu-o-prodazhe-gosdachi-novyy-afon--1049164397.html
Квициния назвал ложной информацию о продаже госдачи "Новый Афон"
Квициния назвал ложной информацию о продаже госдачи "Новый Афон"
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник в 21:00, они разобрали несколько секций забора и... 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T23:40+0300
2023-11-21T23:40+0300
2023-11-21T23:40+0300
в абхазии
абхазия
новый афон
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031374551_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_9648e68c653f926b001e7b0ecb90b231.jpg
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник в 21:00, они разобрали несколько секций забора и оцепили здание дачи, заявил начальник Управления Беслан Квициния. Собравшиеся заявляют, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицами.По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Админиситрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.Сейчас на даче находится глава МВД Роберт Киут и начальник ГСО Дмитрий Дбар.
абхазия
новый афон
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031374551_223:0:1556:1000_1920x0_80_0_0_450c46bcde49971a40ef5a712e597b20.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новый афон, мвд абхазии
абхазия, новый афон, мвд абхазии
Квициния назвал ложной информацию о продаже госдачи "Новый Афон"
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник в 21:00, они разобрали несколько секций забора и оцепили здание дачи, заявил начальник Управления Беслан Квициния.
Собравшиеся заявляют, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицами.
Квициния, сообщил, что информация о готовящейся продаже дачи неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.
По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Админиситрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.
Сейчас на даче находится глава МВД Роберт Киут и начальник ГСО Дмитрий Дбар.