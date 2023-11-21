https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/kvitsiniya-nazval-lozhnoy-informatsiyu-o-prodazhe-gosdachi-novyy-afon--1049164397.html

Квициния назвал ложной информацию о продаже госдачи "Новый Афон"

Квициния назвал ложной информацию о продаже госдачи "Новый Афон"

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник в 21:00, они разобрали несколько секций забора и... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T23:40+0300

2023-11-21T23:40+0300

2023-11-21T23:40+0300

в абхазии

абхазия

новый афон

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031374551_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_9648e68c653f926b001e7b0ecb90b231.jpg

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник в 21:00, они разобрали несколько секций забора и оцепили здание дачи, заявил начальник Управления Беслан Квициния. Собравшиеся заявляют, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицами.По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Админиситрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.Сейчас на даче находится глава МВД Роберт Киут и начальник ГСО Дмитрий Дбар.

абхазия

новый афон

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новый афон, мвд абхазии