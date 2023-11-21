https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/minzdrav-respublikanskaya-bolnitsa-obespechena-avtonomnym-elektrosnabzheniem-1049153089.html

Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением

Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением

Готовность к зимнему периоду проверил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением, сообщил министру здравоохранению и.о. главврача Эрик Хатхва.По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт. Все оборудование технически исправно и подготовлено к зиме, добавил Хатхва.

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