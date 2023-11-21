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Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением
Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением
Готовность к зимнему периоду проверил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T13:12+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением, сообщил министру здравоохранению и.о. главврача Эрик Хатхва.По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт. Все оборудование технически исправно и подготовлено к зиме, добавил Хатхва.
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Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением
13:12 21.11.2023 (обновлено: 13:17 21.11.2023)
Готовность к зимнему периоду проверил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением, сообщил министру здравоохранению и.о. главврача Эрик Хатхва.
По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.
Все оборудование технически исправно и подготовлено к зиме, добавил Хатхва.