https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-sabotazha-resheniy-oon-v-sektore-gaza-1049159518.html
Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа
Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Из-за саботажа решений ООН, не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а Израиль не может гарантировать... 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T17:10+0300
2023-11-21T17:10+0300
2023-11-21T17:17+0300
владимир путин
россия
палестина
израиль
политика
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046573402_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c79bd751a7b0e1dadd54fff469e56bd8.jpg
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Из-за саботажа решений ООН, не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а Израиль не может гарантировать безопасность своего государства, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.По словам российского лидера, решения ООН четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины. Путин отметил, что ситуация в Газе, гибель людей, страдания детей вызывают глубочайшую обеспокоенность.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
россия
палестина
израиль
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046573402_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fce75fc045f7e0ef6371bd512e91f194.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, палестина, израиль, политика, брикс
владимир путин, россия, палестина, израиль, политика, брикс
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Из-за саботажа решений ООН, не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а Израиль не может гарантировать безопасность своего государства, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.
По словам российского лидера, решения ООН четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины.
Путин отметил, что ситуация в Газе, гибель людей, страдания детей вызывают глубочайшую обеспокоенность.
"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", – подчеркнул президент России.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.