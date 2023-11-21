https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-sabotazha-resheniy-oon-v-sektore-gaza-1049159518.html

Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа

Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Из-за саботажа решений ООН, не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а Израиль не может гарантировать... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T17:10+0300

2023-11-21T17:10+0300

2023-11-21T17:17+0300

владимир путин

россия

палестина

израиль

политика

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046573402_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c79bd751a7b0e1dadd54fff469e56bd8.jpg

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Из-за саботажа решений ООН, не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а Израиль не может гарантировать безопасность своего государства, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.По словам российского лидера, решения ООН четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины. Путин отметил, что ситуация в Газе, гибель людей, страдания детей вызывают глубочайшую обеспокоенность.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.

россия

палестина

израиль

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, палестина, израиль, политика, брикс