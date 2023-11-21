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https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/rossiyskie-tamozhenniki-raskryli-nezakonnuyu-skhemu-vvoza-avtomobiley-iz-abkhazii--1049156141.html
Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии
Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T14:00+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии для перепродажи в Киргизию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Мужчина перегнал машину и передал ее соучастникам. Вознаграждение он получил от организатора преступной схемы.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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таможня, абхазия, россия
таможня, абхазия, россия

Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии

14:00 21.11.2023 (обновлено: 14:45 21.11.2023)
© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможниКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2023
© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
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Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии для перепродажи в Киргизию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
24-летний россиянин предоставил в таможню поддельные документы о том, что является водителем абхазской компании и ввозит автомобиль BMW-X5 на территорию России для перевозки пассажиров. Таким образом он избежал уплаты таможенных платежей.
Мужчина перегнал машину и передал ее соучастникам. Вознаграждение он получил от организатора преступной схемы.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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