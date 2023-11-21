https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/rossiyskie-tamozhenniki-raskryli-nezakonnuyu-skhemu-vvoza-avtomobiley-iz-abkhazii--1049156141.html

Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии

Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии для перепродажи в Киргизию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Мужчина перегнал машину и передал ее соучастникам. Вознаграждение он получил от организатора преступной схемы.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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