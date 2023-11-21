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Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии
Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T14:00+0300
2023-11-21T14:00+0300
2023-11-21T14:45+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии для перепродажи в Киргизию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Мужчина перегнал машину и передал ее соучастникам. Вознаграждение он получил от организатора преступной схемы.Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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таможня, абхазия, россия
Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии
14:00 21.11.2023 (обновлено: 14:45 21.11.2023)
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Российские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии для перепродажи в Киргизию, сообщает
пресс-служба Краснодарской таможни.
24-летний россиянин предоставил в таможню поддельные документы о том, что является водителем абхазской компании и ввозит автомобиль BMW-X5 на территорию России для перевозки пассажиров. Таким образом он избежал уплаты таможенных платежей.
Мужчина перегнал машину и передал ее соучастникам. Вознаграждение он получил от организатора преступной схемы.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.