https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/startovalo-rannee-bronirovanie-na-letniy-otdykh-na-kurortakh-abkhazii-1049153195.html

Стартовало раннее бронирование на летний отдых на курортах Абхазии

Стартовало раннее бронирование на летний отдых на курортах Абхазии

Акция раннего бронирования туров на черноморские курорты открыта до середины-конца марта 2024 года. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Российские туроператоры запустили раннее бронирование на летний сезон на курортах Абхазии, сообщили в АТОР.В ТОП-5 продаж на лето 2024 года входят Краснодарский край, Абхазия, речные круизы, Крым и Кавказские Минеральные воды.Ранние продажи у некоторых туроператоров по Краснодарскому краю и Абхазии уже на 60% выше прошлогодних. Средняя продолжительность туров - 9-10 дней.По данным АЛЕАН, в первые две недели ноября в Краснодарский край и Абхазию забронировано в два раза больше туров, чем в аналогичные даты прошлого года.При этом, по данным туроператоров, гостиницы Абхазии повысили свои тарифы на 30%. А средняя продолжительность туров на курорты Краснодарского края и Абхазии составляет 9-10 дней.

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