https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/takie-obstoyatelstva-otyrba-o-proverkakh-kontrolnoy-palaty-abkhazii--1049138315.html

Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии

Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии

Зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверок ревизионного... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T09:40+0300

2023-11-21T09:40+0300

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Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии

Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, заявил в эфире радио Отырба."У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел в некоторой части совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов", – сказал Отырба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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