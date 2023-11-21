https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/takie-obstoyatelstva-otyrba-o-proverkakh-kontrolnoy-palaty-abkhazii--1049138315.html
Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии
Зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверок ревизионного... 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T09:40+0300
2023-11-21T09:40+0300
2023-11-21T11:28+0300
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Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии
Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, заявил в эфире радио Отырба."У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел в некоторой части совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов", – сказал Отырба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, контрольная палата абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, контрольная палата абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Отырба о проверках Контрольной палаты Абхазии
09:40 21.11.2023 (обновлено: 11:28 21.11.2023)
Зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверок ревизионного органа в 2023 году.
Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, заявил в эфире радио Отырба.
"У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел в некоторой части совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов", – сказал Отырба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.