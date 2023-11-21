https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/vzaimnyy-interes-khintba-o-kulturnoy-diplomatii--1049151933.html

Взаимный интерес: Хинтба о культурной дипломатии

Взаимный интерес: Хинтба о культурной дипломатии

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал об участии в IХ Санкт-Петербургском Международном культурном форуме и о культурном обмене... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Хинтба о культурной дипломатии Взаимный интерес: Хинтба о культурной дипломатии

Ираклий Хинтба принимал участие в IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который собрал гостей из 80 государств – выдающихся режиссеров, артистов, музыкантов, ведущих экспертов, руководителей крупнейших культурных организаций. Насколько важен культурный обмен для Абхазии, какова роль культурной дипломатии, какую роль играет русский язык в абхазской культуре, рассказал Хинтба. "Это очень представительный съезд людей, управляющих сферой культуры во многих странах мира, в основном из дружественных стран. Но были и представители тех стран, которые сегодня закрываются для взаимодействия с Россией. Но ведь смысл культуры и состоит в том, что она, при том что определяет самобытность, государственную идентичность, тем не менее всегда проникает за пределы границ. И без культурного обмена, взаимодействия, без общения мир не может существовать. И в этом сила культуры – в том, что она помогает преодолеть политические, экономические и иные ограничения. И об этом говорил президент Путин", – рассказал Хинтба. Подробности слушайте в подкасте.

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