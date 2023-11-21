https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/zhiloy-mnogokvartirnyy-dom-zagorelsya-v-gudaute--1049161144.html
Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте
Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте
Сообщение о пожаре поступило в 15:32 во вторник 21 ноября. 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T18:22+0300
2023-11-21T18:22+0300
2023-11-21T18:22+0300
в абхазии
пожар
происшествия
гудаутский район
гудаута
абхазия
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038822707_0:6:1301:738_1920x0_80_0_0_3705530dcc9b0241ff971586455c81f6.png
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри и имущество жильцов уничтожено огнем.
гудаутский район
гудаута
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038822707_156:0:1145:742_1920x0_80_0_0_0372892078db5b0b96abb11896ee3c7e.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, происшествия, гудаутский район, гудаута, абхазия, мчс абхазии
пожар, происшествия, гудаутский район, гудаута, абхазия, мчс абхазии
Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте
Сообщение о пожаре поступило в 15:32 во вторник 21 ноября.
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.
На месте работают два пожарных расчета МЧС Абхазии. Пламя удалось локализовать. Пострадавших нет.
К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.
В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри и имущество жильцов уничтожено огнем.