https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/zhiloy-mnogokvartirnyy-dom-zagorelsya-v-gudaute--1049161144.html

Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте

Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте

Сообщение о пожаре поступило в 15:32 во вторник 21 ноября. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

пожар

происшествия

гудаутский район

гудаута

абхазия

мчс абхазии

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри и имущество жильцов уничтожено огнем.

гудаутский район

гудаута

абхазия

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пожар, происшествия, гудаутский район, гудаута, абхазия, мчс абхазии