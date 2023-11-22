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Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом
Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом
В российской столице президент Абхазии проведет встречи с представителями госструктур. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T10:44+0300
2023-11-22T10:44+0300
2023-11-22T11:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. "В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", –говорится в публикации.В поездке президента сопровождает председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.
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аслан бжания, новости, абхазия
аслан бжания, новости, абхазия
Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом
10:44 22.11.2023 (обновлено: 11:58 22.11.2023)
В российской столице президент Абхазии проведет встречи с представителями госструктур.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", –говорится в публикации.
В поездке президента сопровождает председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.