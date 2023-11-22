https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom-1049165467.html

Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом

Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом

В российской столице президент Абхазии проведет встречи с представителями госструктур. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. "В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", –говорится в публикации.В поездке президента сопровождает председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.

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