https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/bzana-stanet-uchastnitsey-apsny-superligi--v-2024-godu-1049169518.html

"Бзана" станет участницей Суперлиги по футболу в 2024 году

"Бзана" станет участницей Суперлиги по футболу в 2024 году

Кутолская команда участвовала в чемпионате Абхазии с 1995 по 2003 год и вернулась в высшую лигу спустя 20 лет. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Команда "Бзана" из села Кутол станет участником Апсны Суперлиги 2024 года, сообщает Федерация футбола Абхазии."Событие историческое не только для "Бзаны", но и для абхазского футбола. После создания второй по значимости лиги – Национальной абхазской футбольной лиги (НАФЛ) – ФФРА было принято решение о том, что победитель НАФЛ сыграет два стыковых матча с командой, занявшей последнее место в высшей лиге – Апсны Суперлиге – за право участия в Суперлиге", – говорится в сообщении.В первом стыковом матче "Бзана" обыграла галский "Самурзакан" со счетом 6:2, второй стыковой матч, который должен был состояться 22 ноября, был отменен, "Самурзакану" было засчитано техническое поражение 0:3.

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