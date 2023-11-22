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"Бзана" станет участницей Суперлиги по футболу в 2024 году
"Бзана" станет участницей Суперлиги по футболу в 2024 году
Кутолская команда участвовала в чемпионате Абхазии с 1995 по 2003 год и вернулась в высшую лигу спустя 20 лет. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T14:37+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Команда "Бзана" из села Кутол станет участником Апсны Суперлиги 2024 года, сообщает Федерация футбола Абхазии."Событие историческое не только для "Бзаны", но и для абхазского футбола. После создания второй по значимости лиги – Национальной абхазской футбольной лиги (НАФЛ) – ФФРА было принято решение о том, что победитель НАФЛ сыграет два стыковых матча с командой, занявшей последнее место в высшей лиге – Апсны Суперлиге – за право участия в Суперлиге", – говорится в сообщении.В первом стыковом матче "Бзана" обыграла галский "Самурзакан" со счетом 6:2, второй стыковой матч, который должен был состояться 22 ноября, был отменен, "Самурзакану" было засчитано техническое поражение 0:3.
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абхазия, новости, спорт, футбол
"Бзана" станет участницей Суперлиги по футболу в 2024 году
14:37 22.11.2023 (обновлено: 15:16 22.11.2023)
Кутолская команда участвовала в чемпионате Абхазии с 1995 по 2003 год и вернулась в высшую лигу спустя 20 лет.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Команда "Бзана" из села Кутол станет участником Апсны Суперлиги 2024 года, сообщает
Федерация футбола Абхазии.
"Событие историческое не только для "Бзаны", но и для абхазского футбола. После создания второй по значимости лиги – Национальной абхазской футбольной лиги (НАФЛ) – ФФРА было принято решение о том, что победитель НАФЛ сыграет два стыковых матча с командой, занявшей последнее место в высшей лиге – Апсны Суперлиге – за право участия в Суперлиге", – говорится в сообщении.
В первом стыковом матче "Бзана" обыграла галский "Самурзакан" со счетом 6:2, второй стыковой матч, который должен был состояться 22 ноября, был отменен, "Самурзакану" было засчитано техническое поражение 0:3.