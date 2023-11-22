https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiselev-nazval-udar-vsu-po-rossiyskim-zhurnalistam-mestyu-ot-bessiliya-1049175046.html

Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия

Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия

Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T19:12+0300

2023-11-22T19:12+0300

2023-11-22T20:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал украинский удар по представителям российских СМИ в Запорожской области местью от бессилия. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области. В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву. Угрозы жизни Максудова нет.

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