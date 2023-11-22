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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiselev-nazval-udar-vsu-po-rossiyskim-zhurnalistam-mestyu-ot-bessiliya-1049175046.html
Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об... 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T19:12+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал украинский удар по представителям российских СМИ в Запорожской области местью от бессилия. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области. В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву. Угрозы жизни Максудова нет.
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россия, украина, новости, дмитрий киселев, россия сегодня
россия, украина, новости, дмитрий киселев, россия сегодня

Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия

19:12 22.11.2023 (обновлено: 20:14 22.11.2023)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВторой Российско-узбекский медиафорум
Второй Российско-узбекский медиафорум - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об украинских обстрелах в Запорожской области.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал украинский удар по представителям российских СМИ в Запорожской области местью от бессилия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" – заявил Киселев.

Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области.
В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву. Угрозы жизни Максудова нет.
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