https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kondratev-o-evromaydane-imeem-razrushennuyu-stranu-ne-sposobnuyu-k-samostoyatelnomu-kursu--1049160797.html

Кондратьев о Евромайдане: имеем разрушенную страну, не способную к самостоятельному курсу

Кондратьев о Евромайдане: имеем разрушенную страну, не способную к самостоятельному курсу

Российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев в интервью радио Sputnik рассказал о последствиях Евромайдана. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T10:58+0300

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Кондратьев о Евромайдане Кондратьев о Евромайдане

21 ноября 2013 года в Киеве начался Евромайдан — самая грустная страница новейшей истории Украины. Немногочисленный студенческий протест против приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС за несколько дней перерос в многотысячный палаточный лагерь. Активную роль в антиправительственных акциях играли крайне правые радикалы.После Евромайдана неонацисты получили реальную власть на Украине, и страна превратилась в лабораторию ультраправого терроризма.О том, в какой ситуации оказалась Украина после событий 10-летней давности, есть ли у Украины путь назад, возможность начать все с чистого листа? Своим мнением об этом в интервью радио Sputnik Абхазия поделился российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев. "Если говорить о политических кругах, которые вскормлены и прямо зависят от западных политических и финансово-экономических кругов, то нет (пути назад - ред.). Но при определенной ситуации и политическом желании на территории Украины, находясь в здравом уме, здоровые силы в состоянии привести народ Украины к столу переговоров, завершению боевых действий, денацификации, демиталиризации и к нормализации всех отношений в абсолютно широком спектре межгосударственных взаимоотношений", –сказал Кондратьев. Он подчеркнул, что за истекшие 10 лет Украина ничего не приобрела. "Если бы люди, которые выходили на Майдан, знали, к каким последствиям все приведет, то многие из них даже не выходили бы из квартир. За 10 лет Украина потеряла часть территорий. Украина потеряла беженцами, убитыми, ранеными потеряла сотни тысяч человек. Только в Россию уехало около двух миллионов человек. Собственная экономика разрушена. Что сегодня производит Украина на экспорт? Ничего серьезного на сегодняшний день никому предложить не может. Те, кто понимает, к каким последствиям привел Майдан, проклинают и тех, кто его устраивал, и тех, кто его поддерживал. Ничего хорошего это не дало Украине", – отметил эксперт. Он считает, что ЕС повел себя по-разбойничьи, обманув дипломатические круги Украины и лидера государства. Кондратьев убежден, что все это случилось с подачи Запада. "Теперь мы имеем разрушенную страну, абсолютно не способную к самостоятельному курсу в политике, экономике, в социальной сфере, захлестнутую военными действиями", – констатировал Алексей Кондратьев. Подробности слушайте в подкасте.

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