https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/lasha-ashuba-obsudil-mezhparlamentskoe-vzaimodeystvie-s-konstantinom-kosachevym-1049176319.html
Лаша Ашуба обсудил межпарламентское взаимодействие с Константином Косачевым
Лаша Ашуба обсудил межпарламентское взаимодействие с Константином Косачевым
Во встрече принимали участие глава комитета Народного Собрания по обороне и нацбезопасности Тимур Шергелия, председатель комитета Совфеда по обороне Владимир... 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T21:37+0300
2023-11-22T21:37+0300
2023-11-22T21:37+0300
новости
абхазия
россия
парламент абхазии
совет федерации рф
народное собрание абхазии
лаша ашуба
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049175462_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f0bdadaf5f7452c6a7b11e1cdb6c5ef1.jpg
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым, сообщает пресс-служба Народного Собрания.Косачев отметил, что около год назад стороны уже встречались, и в результате прошлой встречи договорились активизировать межпарламентское взаимодействие. За это время произошли важные события и отмечались круглые даты, в том числе 15-летие со дня признания Абхазии Россией и 30-летие Победы в войне 1992-1993 годов."Делегация Совета Федерации вместе с коллегами из Государственной Думы были в обоих случаях вместе с народом Абхазии, с нашими друзьями, мы вспоминали тот путь, который прошла республика, очень достойный, героический путь, и еще раз убеждались в правильности вашего выбора, ну и, разумеется, в правильности выбора России, которая и тогда, и сейчас, самым решительным, и не терпящим двусмысленности образом стоит вместе, рядом с Абхазией во всех ваших планах и начинаниях", - сказал Косачев. На встрече стороны обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, направления двусторонней повестки парламентского взаимодействия и гармонизации законодательства, в том числе, в таможенной сфере.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049175462_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_fd53523173c3728fab4d18a46a83f896.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, россия, парламент абхазии, совет федерации рф, народное собрание абхазии, лаша ашуба, константин косачев
новости, абхазия, россия, парламент абхазии, совет федерации рф, народное собрание абхазии, лаша ашуба, константин косачев
Лаша Ашуба обсудил межпарламентское взаимодействие с Константином Косачевым
Во встрече принимали участие глава комитета Народного Собрания по обороне и нацбезопасности Тимур Шергелия, председатель комитета Совфеда по обороне Владимир Булавин, его заместитель Владимир Чижов, советник-посланник абхазского посольства Мадина Авидзба.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik.
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым, сообщает
пресс-служба Народного Собрания.
Косачев отметил, что около год назад стороны уже встречались, и в результате прошлой встречи договорились активизировать межпарламентское взаимодействие. За это время произошли важные события и отмечались круглые даты, в том числе 15-летие со дня признания Абхазии Россией и 30-летие Победы в войне 1992-1993 годов.
"Делегация Совета Федерации вместе с коллегами из Государственной Думы были в обоих случаях вместе с народом Абхазии, с нашими друзьями, мы вспоминали тот путь, который прошла республика, очень достойный, героический путь, и еще раз убеждались в правильности вашего выбора, ну и, разумеется, в правильности выбора России, которая и тогда, и сейчас, самым решительным, и не терпящим двусмысленности образом стоит вместе, рядом с Абхазией во всех ваших планах и начинаниях", - сказал Косачев.
На встрече стороны обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, направления двусторонней повестки парламентского взаимодействия и гармонизации законодательства, в том числе, в таможенной сфере.