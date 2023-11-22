https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/lasha-ashuba-obsudil-mezhparlamentskoe-vzaimodeystvie-s-konstantinom-kosachevym-1049176319.html

Лаша Ашуба обсудил межпарламентское взаимодействие с Константином Косачевым

Лаша Ашуба обсудил межпарламентское взаимодействие с Константином Косачевым

Во встрече принимали участие глава комитета Народного Собрания по обороне и нацбезопасности Тимур Шергелия, председатель комитета Совфеда по обороне Владимир... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T21:37+0300

2023-11-22T21:37+0300

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым, сообщает пресс-служба Народного Собрания.Косачев отметил, что около год назад стороны уже встречались, и в результате прошлой встречи договорились активизировать межпарламентское взаимодействие. За это время произошли важные события и отмечались круглые даты, в том числе 15-летие со дня признания Абхазии Россией и 30-летие Победы в войне 1992-1993 годов."Делегация Совета Федерации вместе с коллегами из Государственной Думы были в обоих случаях вместе с народом Абхазии, с нашими друзьями, мы вспоминали тот путь, который прошла республика, очень достойный, героический путь, и еще раз убеждались в правильности вашего выбора, ну и, разумеется, в правильности выбора России, которая и тогда, и сейчас, самым решительным, и не терпящим двусмысленности образом стоит вместе, рядом с Абхазией во всех ваших планах и начинаниях", - сказал Косачев. На встрече стороны обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, направления двусторонней повестки парламентского взаимодействия и гармонизации законодательства, в том числе, в таможенной сфере.

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