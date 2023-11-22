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Незаконное хранение и перевозку оружия вменяют жителю села Гечрыпш
Незаконное хранение и перевозку оружия вменяют жителю села Гечрыпш
Пистолет, переделанный в боевой, обнаружили при обыске машины, за рулем которой сидел задержанный. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T20:38+0300
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Житель села Гечрыпш Гагрского района Герман Лакоя был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Пистолет "Макарова", переделанный в боевой кустарным способом, был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в подлокотнике машины, за рулем которой сидел 28-летний Лакоя.Согласно результатам экспертизы, пистолет технически исправен и пригоден к производству выстрелов. Возбуждено уголовное дело. Герман Лакоя отпущен под подписку о невыезде.
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Незаконное хранение и перевозку оружия вменяют жителю села Гечрыпш
20:38 22.11.2023 (обновлено: 20:53 22.11.2023)
Пистолет, переделанный в боевой, обнаружили при обыске машины, за рулем которой сидел задержанный.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik.
Житель села Гечрыпш Гагрского района Герман Лакоя был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Пистолет "Макарова", переделанный в боевой кустарным способом, был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в подлокотнике машины, за рулем которой сидел 28-летний Лакоя.
Согласно результатам экспертизы, пистолет технически исправен и пригоден к производству выстрелов. Возбуждено уголовное дело. Герман Лакоя отпущен под подписку о невыезде.