https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/nezakonnoe-khranenie-i-perevozku-oruzhiya-vmenyayut-zhitelyu-sela-gechrypsh-1049175979.html

Незаконное хранение и перевозку оружия вменяют жителю села Гечрыпш

Незаконное хранение и перевозку оружия вменяют жителю села Гечрыпш

Пистолет, переделанный в боевой, обнаружили при обыске машины, за рулем которой сидел задержанный. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T20:38+0300

2023-11-22T20:38+0300

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Житель села Гечрыпш Гагрского района Герман Лакоя был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Пистолет "Макарова", переделанный в боевой кустарным способом, был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в подлокотнике машины, за рулем которой сидел 28-летний Лакоя.Согласно результатам экспертизы, пистолет технически исправен и пригоден к производству выстрелов. Возбуждено уголовное дело. Герман Лакоя отпущен под подписку о невыезде.

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