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Объявлены окончательные итоги выборов в Галское районное Собрание
Объявлены окончательные итоги выборов в Галское районное Собрание
Выборы по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T14:17+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Галского района объявила окончательные результаты повторных выборов в местное Собрание по округу №3, сообщает "ГалМедиа".Он отметил, что голосование прошло без нарушений. Выборы прошли в Галском районе в воскресенье, 19 ноября, на место районного депутата претендовали четыре кандидата – Инал Аршба, Сурам Джинджолия, Ахра Квеквескири, Роберт Гацерелия. На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.
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абхазия, новости, галский район
Объявлены окончательные итоги выборов в Галское районное Собрание
14:17 22.11.2023 (обновлено: 14:24 22.11.2023)
Выборы по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Галского района объявила окончательные результаты повторных выборов в местное Собрание по округу №3, сообщает "ГалМедиа".
"Прошедшие 19 ноября районные выборы состоялись. Сегодня было утверждение на заседании Центральной избирательной комиссии, где был утвержден выигравший кандидат Аршба (Инал Аршба - ред.)", – рассказал председатель ЦИК Джон Гулария.
Он отметил, что голосование прошло без нарушений.
Выборы прошли в Галском районе в воскресенье, 19 ноября, на место районного депутата претендовали четыре кандидата – Инал Аршба, Сурам Джинджолия, Ахра Квеквескири, Роберт Гацерелия. На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.