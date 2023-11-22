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Объявлены окончательные итоги выборов в Галское районное Собрание

Объявлены окончательные итоги выборов в Галское районное Собрание

Выборы по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T14:17+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Галского района объявила окончательные результаты повторных выборов в местное Собрание по округу №3, сообщает "ГалМедиа".Он отметил, что голосование прошло без нарушений. Выборы прошли в Галском районе в воскресенье, 19 ноября, на место районного депутата претендовали четыре кандидата – Инал Аршба, Сурам Джинджолия, Ахра Квеквескири, Роберт Гацерелия. На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.

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