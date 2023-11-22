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Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии
Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T20:29+0300
2023-11-22T20:29+0300
2023-11-22T20:29+0300
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД. Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года. Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
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мид абхазии, абхазия, новости, женевские дискуссии
мид абхазии, абхазия, новости, женевские дискуссии
Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает
Медиацентр МИД.
В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.
Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.
Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).
Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.