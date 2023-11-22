Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/ocherednoy-raund-zhenevskikh-diskussiy-obsudili-v-mid-abkhazii-1049175836.html
Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии
Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T20:29+0300
2023-11-22T20:29+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
новости
женевские дискуссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049174868_17:0:1213:673_1920x0_80_0_0_9b917abf126eae01f924bfdd35407ffc.jpg
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД. Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года. Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049174868_166:0:1063:673_1920x0_80_0_0_99e5119d8c222f12b388c34c0259dee3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид абхазии, абхазия, новости, женевские дискуссии
мид абхазии, абхазия, новости, женевские дискуссии

Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии

20:29 22.11.2023
© Foto / МИД Абхазии заместитель Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба провел встречу с Сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье
заместитель Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба провел встречу с Сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2023
© Foto / МИД Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД.
В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.
Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.
Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).
Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0