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Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии

Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили в МИД Абхазии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД. Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года. Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

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