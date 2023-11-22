https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/posrednik-chamagua-o-byudzhete-fonda-repatriatsii--1049168018.html
Посредник: Чамагуа о бюджете Фонда репатриации
Посредник: Чамагуа о бюджете Фонда репатриации
Председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью радио Sputnik рассказал, как осваиваются средства Фонда. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T14:51+0300
2023-11-22T14:51+0300
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Посредник: Чамагуа о бюджете Фонда репатриации
Посредник: Чамагуа о бюджете Фонда репатриации
Как сообщил Чамагуа, общая заложенность предприятий перед Фондом составляет 48 миллионов рублей. Бюджет Фонда, в частности, направлен на обеспечение жильем соотечественников. " В этом году должны сдать 24-квартирный трехэтажный дом. Надеюсь, что 24 семьи окажутся под Новый год в своих квартирах. В принципе, в следующем году все строительные работы должны быть уже завершены", – сказал Чамагауа. Кроме того, на средства Фонда в этом году удалось вновь организовать лагерь для детей из адыго-абхазских диаспор. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, репатриация, аудио
Посредник: Чамагуа о бюджете Фонда репатриации
14:51 22.11.2023 (обновлено: 14:52 22.11.2023)
Председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью радио Sputnik рассказал, как осваиваются средства Фонда.
Как сообщил Чамагуа, общая заложенность предприятий перед Фондом составляет 48 миллионов рублей.
Бюджет Фонда, в частности, направлен на обеспечение жильем соотечественников.
" В этом году должны сдать 24-квартирный трехэтажный дом. Надеюсь, что 24 семьи окажутся под Новый год в своих квартирах. В принципе, в следующем году все строительные работы должны быть уже завершены", – сказал Чамагауа.
Кроме того, на средства Фонда в этом году удалось вновь организовать лагерь для детей из адыго-абхазских диаспор.
Подробности слушайте в аудиофайле
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