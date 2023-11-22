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Российские соотечественники из Абхазии приняли участие в патриотическом форуме
Российские соотечественники из Абхазии приняли участие в патриотическом форуме
Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится ежегодно с 2019 года, в этом году он проходит с 22 по 25 ноября. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Российские соотечественники из Абхазии принимают участие в V Международном патриотическом форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" в Ростове-на-Дону.Из Абхазии на форум приехали глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская, руководитель общественной организации "Гулрыпш. Россодружество" Валентина Пицевич, исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов, сотрудник АбИГИ, глава организации "Абхазпоиск", занимающейся увековечиванием памяти погибших при защите Отечества Николай Медвенский. Они выступят перед слушателями с докладами и презентациями. Также в плане мероприятий круглые столы по патриотическому воспитанию, культуре, образованию, общественной дипломатии, молодежной политике.Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится каждый год с 2019 года. В 2022 году в нем участвовали более 1300 человек из 32 стран.
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Российские соотечественники из Абхазии приняли участие в патриотическом форуме
13:13 22.11.2023 (обновлено: 13:30 22.11.2023)
Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится ежегодно с 2019 года, в этом году он проходит с 22 по 25 ноября.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Российские соотечественники из Абхазии принимают участие в V Международном патриотическом форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" в Ростове-на-Дону.
Из Абхазии на форум приехали глава Центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская, руководитель общественной организации "Гулрыпш. Россодружество" Валентина Пицевич, исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов, сотрудник АбИГИ, глава организации "Абхазпоиск", занимающейся увековечиванием памяти погибших при защите Отечества Николай Медвенский. Они выступят перед слушателями с докладами и презентациями.
Также в плане мероприятий круглые столы по патриотическому воспитанию, культуре, образованию, общественной дипломатии, молодежной политике.
Форум "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства" проводится каждый год с 2019 года. В 2022 году в нем участвовали более 1300 человек из 32 стран.