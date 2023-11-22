https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/sboy-proizoshel-na-sayte-vkontakte-1049170964.html

Сбой произошел на сайте "ВКонтакте"

Сбой произошел на сайте "ВКонтакте"

"ВКонтакте" – российская соцсеть, посещаемость которой насчитывает более ста миллионов пользователей в месяц. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T15:37+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.Проблемы с работой соцсети наблюдаются у пользователей не только из России, но и из других стран мира. В компании сообщили, что трудности связаны с загрузкой части серверов. Работа над восстановлением доступа уже ведется.

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