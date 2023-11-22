https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/sboy-proizoshel-na-sayte-vkontakte-1049170964.html
Сбой произошел на сайте "ВКонтакте"
Сбой произошел на сайте "ВКонтакте"
"ВКонтакте" – российская соцсеть, посещаемость которой насчитывает более ста миллионов пользователей в месяц. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T15:37+0300
2023-11-22T15:37+0300
2023-11-22T16:04+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.Проблемы с работой соцсети наблюдаются у пользователей не только из России, но и из других стран мира. В компании сообщили, что трудности связаны с загрузкой части серверов. Работа над восстановлением доступа уже ведется.
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новости, вконтакте
Сбой произошел на сайте "ВКонтакте"
15:37 22.11.2023 (обновлено: 16:04 22.11.2023)
"ВКонтакте" – российская соцсеть, посещаемость которой насчитывает более ста миллионов пользователей в месяц.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik
. В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, сообщает
сервис Downdetector.
Проблемы с работой соцсети наблюдаются у пользователей не только из России, но и из других стран мира.
В компании сообщили, что трудности связаны с загрузкой части серверов. Работа над восстановлением доступа уже ведется.