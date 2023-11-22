https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/turbaza-maltseva-ob-ukrupnenii-oteley--1049157604.html

Турбаза: Мальцева об укрупнении отелей

Турбаза: Мальцева об укрупнении отелей

Эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказала, актуален ли тренд на укрупнение отелей для... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Мальцева об укрупнении отелей Турбаза: Мальцева об укрупнении отелей

Время небольших отелей проходит, считают некоторые эксперты турбизнеса. Этого требует рынок, идет общемировая тенденция к укрупнению. Сменят ли большие гостиницы мини-отели в Абхазии, актуален ли тренд на укрупнение отелей для Абхазии? Своим мнением об этом поделилась эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева. "Те, кто не сможет регулировать сервис и улучшать номерной фонд в части комфорта, следовать за инновациями, стремиться к лучшему, стремиться к внутренним технологиям и индивидуальности в обслуживании, вымрут", – считает Мария Мальцева. Подробности в подкасте.

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