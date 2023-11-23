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Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с днем рождения

10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии, став третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T10:15+0300

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с днем рождения. "Подписанный недавно Меморандум о взаимопонимании между нашими странами всецело соответствует этим идеалам и является еще одним шагом на пути упрочения дружественных отношений между нашими странами. Абхазия прилагает все необходимые усилия для укрепления межгосударственного сотрудничества и реализации подписанных соглашений в различных сферах", - говорится в сообщении.Президент Абхазии пожелал Мадуро крепкого здоровья, успехов и сил в реализации задуманного, а всему народу Венесуэлы - мира и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html

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