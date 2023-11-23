https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/aslan-bzhaniya-pozdravil-nikolasa-maduro-s-dnem-rozhdeniya-1049178554.html
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии, став третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T10:15+0300
2023-11-23T10:15+0300
2023-11-23T10:15+0300
в абхазии
абхазия
новости
венесуэла
николас мадуро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/10/1045826614_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86f928f566908338d7717c8c29b9b13c.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с днем рождения. "Подписанный недавно Меморандум о взаимопонимании между нашими странами всецело соответствует этим идеалам и является еще одним шагом на пути упрочения дружественных отношений между нашими странами. Абхазия прилагает все необходимые усилия для укрепления межгосударственного сотрудничества и реализации подписанных соглашений в различных сферах", - говорится в сообщении.Президент Абхазии пожелал Мадуро крепкого здоровья, успехов и сил в реализации задуманного, а всему народу Венесуэлы - мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html
абхазия
венесуэла
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/10/1045826614_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c6eae48408af4298b26ed9942b10d1ff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, венесуэла, николас мадуро
абхазия, новости, венесуэла, николас мадуро
Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии, став третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет абхазского государства.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил
своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с днем рождения.
Бжания отметил, что жизненный путь Мадуро и верность интересам народа - олицетворение беззаветного служения Родине, а сама Венесуэла служит примером борьбы за идеалы справедливости, социального прогресса и защиты прав человека.
"Подписанный недавно Меморандум о взаимопонимании между нашими странами всецело соответствует этим идеалам и является еще одним шагом на пути упрочения дружественных отношений между нашими странами. Абхазия прилагает все необходимые усилия для укрепления межгосударственного сотрудничества и реализации подписанных соглашений в различных сферах", - говорится в сообщении.
Президент Абхазии пожелал Мадуро крепкого здоровья, успехов и сил в реализации задуманного, а всему народу Венесуэлы - мира и процветания.