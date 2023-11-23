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Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T22:18+0300
2023-11-23T22:18+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заместителя начальника ГАИ Астамура Тания.Уточняется, что водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет.
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абхазия, новости
Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik.
Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс
" со ссылкой на заместителя начальника ГАИ Астамура Тания.
"Два человека доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии", - сообщил он.
Уточняется, что водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет.