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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заместителя начальника ГАИ Астамура Тания.Уточняется, что водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет.
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Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе

22:18 23.11.2023
© Foto / "Апсныпресс"Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе
Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2023
© Foto / "Апсныпресс"
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заместителя начальника ГАИ Астамура Тания.
"Два человека доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии", - сообщил он.
Уточняется, что водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет.
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