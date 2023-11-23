https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/dva-cheloveka-postradali-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1049190387.html

Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе

Два человека пострадали в аварии в Гудаутском районе

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заместителя начальника ГАИ Астамура Тания.Уточняется, что водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет.

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