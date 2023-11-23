https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/nosovich-o-rezultatakh-sammita-g20-do-realnykh-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-nedaleko-1049180629.html

Носович о результатах саммита G20: до реальных мирных переговоров по Украине недалеко

Носович о результатах саммита G20: до реальных мирных переговоров по Украине недалеко

Выступление президента России на внеочередном саммите "Большой двадцатки" и предпосылки мирного урегулирования украинского конфликта анализирует главный... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T14:05+0300

2023-11-23T14:05+0300

2023-11-23T14:05+0300

радио

подкасты

украина

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/17/1049180465_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4aeba318a582b699b5ceb8ddd0d6f6da.jpg

Носович Носович

Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-встрече лидеров "Большой двадцатки" стало четким посылом Западу, которому придется договариваться с Россией, и предстоящий диалог должен безусловно учитывать российские геополитические интересы, считает собеседник радио Sputnik."Выступление Путина на G20 важно не столько само по себе, сколько в контексте того, каким людям он это говорил. Путина на встрече лидеров "двадцатки" слушали лидеры и представители не только не западных государств, но и представители стран НАТО, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, который Путину даже отвечал", – отмечает Носович.По мнению эксперта, такой диалог на G20 можно расценивать как дипломатический прорыв, поскольку "до сих пор западные лидеры говорили, то Путин для них больше не рукопожатен, он изгой, и они не будут с ним разговаривать, пока он не выведет войска из Украины", отмечает Носович."А теперь получается, что Шольц с Путиным все-таки разговаривает. При сохранении такой тенденции до реальных мирных переговоров России и Запада по Украине с позиции равноправия, равенства и взаимоуважения всех сторон, до таких переговоров осталось недалеко", – считает Носович.

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, украина, большая двадцатка, аудио