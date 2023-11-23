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Носович о результатах саммита G20: до реальных мирных переговоров по Украине недалеко
Носович о результатах саммита G20: до реальных мирных переговоров по Украине недалеко
Выступление президента России на внеочередном саммите "Большой двадцатки" и предпосылки мирного урегулирования украинского конфликта анализирует главный... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T14:05+0300
2023-11-23T14:05+0300
2023-11-23T14:05+0300
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Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-встрече лидеров "Большой двадцатки" стало четким посылом Западу, которому придется договариваться с Россией, и предстоящий диалог должен безусловно учитывать российские геополитические интересы, считает собеседник радио Sputnik."Выступление Путина на G20 важно не столько само по себе, сколько в контексте того, каким людям он это говорил. Путина на встрече лидеров "двадцатки" слушали лидеры и представители не только не западных государств, но и представители стран НАТО, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, который Путину даже отвечал", – отмечает Носович.По мнению эксперта, такой диалог на G20 можно расценивать как дипломатический прорыв, поскольку "до сих пор западные лидеры говорили, то Путин для них больше не рукопожатен, он изгой, и они не будут с ним разговаривать, пока он не выведет войска из Украины", отмечает Носович."А теперь получается, что Шольц с Путиным все-таки разговаривает. При сохранении такой тенденции до реальных мирных переговоров России и Запада по Украине с позиции равноправия, равенства и взаимоуважения всех сторон, до таких переговоров осталось недалеко", – считает Носович.
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Носович о результатах саммита G20: до реальных мирных переговоров по Украине недалеко
Выступление президента России на внеочередном саммите "Большой двадцатки" и предпосылки мирного урегулирования украинского конфликта анализирует главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия Александр Носович.
Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-встрече лидеров "Большой двадцатки" стало четким посылом Западу, которому придется договариваться с Россией, и предстоящий диалог должен безусловно учитывать российские геополитические интересы, считает собеседник радио Sputnik.
"Выступление Путина на G20 важно не столько само по себе, сколько в контексте того, каким людям он это говорил. Путина на встрече лидеров "двадцатки" слушали лидеры и представители не только не западных государств, но и представители стран НАТО, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, который Путину даже отвечал", – отмечает Носович.
По мнению эксперта, такой диалог на G20 можно расценивать как дипломатический прорыв, поскольку "до сих пор западные лидеры говорили, то Путин для них больше не рукопожатен, он изгой, и они не будут с ним разговаривать, пока он не выведет войска из Украины", отмечает Носович.
"А теперь получается, что Шольц с Путиным все-таки разговаривает. При сохранении такой тенденции до реальных мирных переговоров России и Запада по Украине с позиции равноправия, равенства и взаимоуважения всех сторон, до таких переговоров осталось недалеко", – считает Носович.