https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/pervyy-sneg-vypal-na-ozere-ritsa-1049180807.html
Первый снег выпал на озере Рица
Первый снег выпал на озере Рица
Толщина снежного покрова на озере Рица к утру четверга, 23 ноября, достигала около 15 сантиметров. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T12:44+0300
2023-11-23T12:44+0300
2023-11-23T12:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031456821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6947b6758aa372ec31c323af42a5e957.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на озере Рица, сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения. Джергения добавил, что утром в четверг из-за непогоды на 36-м километре дороги, ведущей к озеру Рица, упало несколько деревьев. Сотрудники парка уже расчистили дорогу и восстановили движение автомобилей. По словам главного лесничего, с ночи 24 ноября из-за непогоды будет закрыта дорога на Ауадхару. Толщина снежного покрова там уже достигла 40 сантиметров.
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031456821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb2dcd0f3ea43821888092692dcbfad2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Первый снег выпал на озере Рица
12:44 23.11.2023 (обновлено: 12:53 23.11.2023)
Толщина снежного покрова на озере Рица к утру четверга, 23 ноября, достигала около 15 сантиметров.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на озере Рица, сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.
"Утром толщина снежного покрова была около 15 сантиметров, но потом потеплело, и снег частично растаял. Сейчас тоже идет снег, но слабый. Автомобили пока без проблем могут доезжать до озера, но все же рекомендуется оснастить транспорт зимней резиной", –сказал он.
Джергения добавил, что утром в четверг из-за непогоды на 36-м километре дороги, ведущей к озеру Рица, упало несколько деревьев. Сотрудники парка уже расчистили дорогу и восстановили движение автомобилей.
По словам главного лесничего, с ночи 24 ноября из-за непогоды будет закрыта дорога на Ауадхару. Толщина снежного покрова там уже достигла 40 сантиметров.