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Первый снег выпал на озере Рица
Первый снег выпал на озере Рица
Толщина снежного покрова на озере Рица к утру четверга, 23 ноября, достигала около 15 сантиметров. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на озере Рица, сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения. Джергения добавил, что утром в четверг из-за непогоды на 36-м километре дороги, ведущей к озеру Рица, упало несколько деревьев. Сотрудники парка уже расчистили дорогу и восстановили движение автомобилей. По словам главного лесничего, с ночи 24 ноября из-за непогоды будет закрыта дорога на Ауадхару. Толщина снежного покрова там уже достигла 40 сантиметров.
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Первый снег выпал на озере Рица

12:44 23.11.2023 (обновлено: 12:53 23.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица
Озеро Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Толщина снежного покрова на озере Рица к утру четверга, 23 ноября, достигала около 15 сантиметров.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на озере Рица, сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.

"Утром толщина снежного покрова была около 15 сантиметров, но потом потеплело, и снег частично растаял. Сейчас тоже идет снег, но слабый. Автомобили пока без проблем могут доезжать до озера, но все же рекомендуется оснастить транспорт зимней резиной", –сказал он.

Джергения добавил, что утром в четверг из-за непогоды на 36-м километре дороги, ведущей к озеру Рица, упало несколько деревьев. Сотрудники парка уже расчистили дорогу и восстановили движение автомобилей.
По словам главного лесничего, с ночи 24 ноября из-за непогоды будет закрыта дорога на Ауадхару. Толщина снежного покрова там уже достигла 40 сантиметров.
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