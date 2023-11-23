https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/pervyy-sneg-vypal-na-ozere-ritsa-1049180807.html

Первый снег выпал на озере Рица

Первый снег выпал на озере Рица

Толщина снежного покрова на озере Рица к утру четверга, 23 ноября, достигала около 15 сантиметров. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T12:44+0300

2023-11-23T12:44+0300

2023-11-23T12:53+0300

в абхазии

абхазия

новости

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031456821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6947b6758aa372ec31c323af42a5e957.jpg

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на озере Рица, сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения. Джергения добавил, что утром в четверг из-за непогоды на 36-м километре дороги, ведущей к озеру Рица, упало несколько деревьев. Сотрудники парка уже расчистили дорогу и восстановили движение автомобилей. По словам главного лесничего, с ночи 24 ноября из-за непогоды будет закрыта дорога на Ауадхару. Толщина снежного покрова там уже достигла 40 сантиметров.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)