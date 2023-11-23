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Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой
Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой
Cтудент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского Госинститута культуры, ученик Ларисы Долиной Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал об... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T11:05+0300
2023-11-23T11:05+0300
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Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой
Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой
О том, что Леван получает от участия в популярных шоу, как это может повлиять на его судьбу, с чем он связывает свою жизнь, артист рассказал в студии радио Sputnik Абхазия. "Это выпуск на один день в эфире. Но для меня это победа над самим собой, поскольку я никогда в таких проектах, в шоу перевоплощения не участвовал. Для меня это большой прорыв, поскольку я сделал то, что никогда не делал. Считаю, что это большой и ценный опыт для артиста", – сказал Пхаладзе. Слушайте подкаст.
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Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой
11:05 23.11.2023 (обновлено: 11:58 23.11.2023)
Cтудент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского Госинститута культуры, ученик Ларисы Долиной Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал об участии в шоу перевоплощения на ТНТ.
О том, что Леван получает от участия в популярных шоу, как это может повлиять на его судьбу, с чем он связывает свою жизнь, артист рассказал в студии радио Sputnik Абхазия.
"Это выпуск на один день в эфире. Но для меня это победа над самим собой, поскольку я никогда в таких проектах, в шоу перевоплощения не участвовал. Для меня это большой прорыв, поскольку я сделал то, что никогда не делал. Считаю, что это большой и ценный опыт для артиста", – сказал Пхаладзе.