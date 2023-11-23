https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/pkhaladze-ob-uchastii-v-shou-na-tnt--dlya-menya-eto-pobeda-nad-samim-soboy-1049168177.html

Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой

Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой

Cтудент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского Госинститута культуры, ученик Ларисы Долиной Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал об... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T11:05+0300

2023-11-23T11:05+0300

2023-11-23T11:58+0300

радио

подкасты

абхазия

конкурсы

вокал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049169081_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_69a23b96ac1111757789fa4b18d52590.jpg

Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой Пхаладзе об участии в шоу на ТНТ: для меня это победа над самим собой

О том, что Леван получает от участия в популярных шоу, как это может повлиять на его судьбу, с чем он связывает свою жизнь, артист рассказал в студии радио Sputnik Абхазия. "Это выпуск на один день в эфире. Но для меня это победа над самим собой, поскольку я никогда в таких проектах, в шоу перевоплощения не участвовал. Для меня это большой прорыв, поскольку я сделал то, что никогда не делал. Считаю, что это большой и ценный опыт для артиста", – сказал Пхаладзе. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, конкурсы, вокал, аудио