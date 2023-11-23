https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/pomosch-semyam-i-vyplaty-novorozhdennym-fond-repatriatsii-otchitalsya-o-raskhodakh-1049179377.html

Помощь семьям и выплаты новорожденным: Фонд репатриации отчитался о расходах

Помощь семьям и выплаты новорожденным: Фонд репатриации отчитался о расходах

В программе "Посредник" на радио Sputnik председатель Фонда репатриации Абхазии Энвер Чамагуа рассказал об итогах работы и планах на 2024 год. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T11:35+0300

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По его словам, общий объем доходов бюджета Фонда репатриации в 2023 году составил почти 240 миллионов рублей. Чамагуа отметил, что ежегодно объем доходов увеличивается на 15-20%, и в 2024 году, по расчетам, он должен составить 263 миллиона рублей.Как рассказал председатель Фонда, в 2023 году планируется сдать 24-квартирный жилой дом для семей репатриантов, которые должны заехать в свои квартиры уже к Новому году.Также Чамагуа рассказал о выплатах за рождение второго и последующих детей абхазской национальности. По его словам, на эти цели в 2023 году было выплачено 42 миллиона 390 тысяч рублей. Он отметил, что в 2023 году родилось 458 детей, 198 младенцев родились в семьях вторыми, около 200 – третьими и около 90 – четвертыми и последующими.Чамагуа отметил, что в 2024 году бюджет на единовременные выплаты должен увеличиться на 10 миллионов, что позволит поднять выплату за третьего ребенка до 200 тысяч рублей, а за четвертого и последующего – до 300 тысяч.

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