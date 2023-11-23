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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/rossiyskie-voyska-otrazili-chetyre-ataki-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-za-sutki-1049187907.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении за сутки
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении за сутки
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 солдат, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T18:30+0300
2023-11-23T18:30+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские войска за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.На Херсонском направлении за сутки были поражены до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б". На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 50 военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Krab", артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении была отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, нанесено огневое поражение противнику в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 95 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin", "Krab" и "Caezar" .На Донецком направлении отражены две атаки за сутки. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевую машину пехоты и четыре пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/svo-novaya-partiya-su-34-pribavit-adskogo-ognya-1049185709.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/tekhnologicheskiy-proval-nato-snaryadov-dlya-vsu-bolshe-ne-stanet-1049074905.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении за сутки

18:30 23.11.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 солдат, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские войска за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
На Херсонском направлении за сутки были поражены до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б".
На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 50 военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Krab", артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении была отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, нанесено огневое поражение противнику в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 95 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin", "Krab" и "Caezar" .
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На Донецком направлении отражены две атаки за сутки. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевую машину пехоты и четыре пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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